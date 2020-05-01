AKP'li Güngören Belediyesi'nin gıda kolisi ihalesini AKP milletvekili aday adayı kazandı

AKP'li Güngören Belediyesi, Koronavirüs salgınında ihtiyaç sahibi vatandaşlara dağıtmak için 15 bin gıda kolisi almak üzere ihaleye çıktı. 2.1 milyon liralık ihaleyi, AKP Zeytinburnu İlçe Başkanlığı’nın eski yöneticisi ve AKP milletvekili aday adayı olan, Kızılay Zeytinburnu Şube Başkanı Ayhan Balcı’nın şirketi kazandı.

Dünyayı ve Türkiye'yi etkisi altına alan yeni tip Koronavirüs (Coid-19) salgını nedeniyle alınan önlemler birçok kişiyi ekonomik olarak zor durumda bıraktı.



Sözcü'nün haberine göre; yerel yönetimler bu zor günleri aşmak için ilçelerinden yaşayan vatandaşlara yardımda bulunmak için seferber oldu. Ancak bazı AKP'li belediyelerin bu dönemde vatandaşa dağıtmak üzere alım yapmak için açtığı ihalelerin, "tanıdık" firmalara gitmesi dikkat çekti.

15 bin gıda kolisi için ihale düzenlendi

Bu durumun son örneği AKP'li Güngören Belediyesi'nde yaşandı. Güngören Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü, pandemi nedeniyle 15 bin adet temel gıda kolisi almak üzere 22 Nisan'da ihale düzenledi.



Yaklaşık maliyeti 2 milyon 256 bin TL olan ihaleyi 2 milyon 130 bin 400 liralık teklifin sahibi Balcıoğlu Gıda Pazarlama Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi kazandı. Şirket ile 27 Nisan günü sözleşme imzalandı.

AKP yönetim kurulu üyesiydi, şimdi Kızılay Zeytinburnu Şube başkanı

Söz konusu ihaleyi kazanan Balcıoğlu Gıda Pazarlama Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi'nin hissedarı Ayhan Balcı, uzun yıllardır AKP'de siyaset yapıyor. Balcı, 2002 yılında AKP Zeytinburnu ilçe teşkilatında kurucu yönetim kurulu üyesi olarak göreve başladı.



2011 yılına kadar AKP Zeytinburnu ilçe teşkilatında çeşitli birimlerde başkan ve başkan yardımcılığı görevleri üstlendi.



15 Ocak 2011 tarihine AKP Zeytinburnu İlçe Teşkilatı Siyasi ve Hukuki İşler Birim Başkanı iken görevinden istifa ederek İstanbul 2. bölgeden AKP milletvekili aday adayı oldu. Ancak seçimlerde aday listesine giremedi. Balcı, Kızılay Zeytinburnu Şubesi'nin de başkanı.