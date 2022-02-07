AKP'li Gündoğdu: Cumhur İttifakı genişleyecek; genişlemesi için bir çalışma var

AKP Ordu Milletvekili Metin Gündoğdu, Cumhur İttifakı’nın genişleyeceğine yönelik ortaya atılan iddialara ilişkin olarak, “Bir şey hayata geçmeden bunun bilgisini bizim vermemiz doğru olmaz ama Cumhur İttifakı da genişleyecek. Genişlemesi için de bir çalışma var” dedi.

Kamuda mülakatla işe alımlardan kendilerinin de yorulduğunu ifade eden Gündoğdu, "Mülakatlardan biraz daha arınmamız lazım" açıklamasında bulundu.