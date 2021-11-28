AKP'li Gündoğdu: Bugün milletin bile anlamakta güçlük çektiği bir sıkıntı var

AKP Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) Üyesi Ahmet Gündoğdu, "Bugün milletin bile anlamakta güçlük çektiği bir sıkıntı var. Eskiden kriz olunca bankalar batıyordu. Borsa dibe vuruyordu. Bugün ne borsa zarar ediyor, ne bankalar batıyor" dedi.

Gündoğdu, AKP Ar-Ge ve Eğitim Başkanlığı tarafından Bayburt Öğretmenevi'nde düzenlenen, "Teşkilat Akademisi Liderlik Okulu Eğitim Programı"nın ardından gazetecilere gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Türkiye ekonomisine saldırıların olduğunu iddia eden ve bunların 2013'te IMF'ye olan borcun silindikten sonra başladığını savunan Gündoğdu, artçı saldırıların ise bugün de devam ettiğini söyledi. Ahmet Gündoğdu, "Biz üretime ağırlık verdikçe, faizi indirdikçe bunun orta ve uzun vadede kar edeni, Türk milleti olacak” iddiasında bulundu.

“Evet, dolar, iktidara geldiğimiz günden beri 7 kat artmış durumda” diyen Gündoğdu, sözlerine ‘ama’ diye devam ederek “Ama 1981'den 2001 yılına kadar da 11 bin 800 kat arttığını görmek lazım" diye konuştu.

"Eskiden kriz olunca bankalar batıyordu"

Bugün, Merkez Bankası faizinin yüzde 15'lere indiğini dile getiren Gündoğdu, şöyle devam etti:

"Bunu bile çok buluyoruz ama belli zihniyetin TÜSİAD da dahil gecelik 7 bin 500'lük faizlerle nasıl bu ülkeye zarar verdiklerini görüyoruz. Bugün milletin bile anlamakta güçlük çektiği bir sıkıntı var. Eskiden kriz olunca bankalar batıyordu. Borsa dibe vuruyordu. Bugün ne borsa zarar ediyor, ne bankalar batıyor. Burada suni, sanal bir girişim var. Ama Sayın Cumhurbaşkanımızın Rusya ile başlattığı daha sonra akamete uğrayan, dünya ülkeleriyle ticaret yaparken o ülkelerin kendi para birimiyle alışveriş yapması düşüncesi, esasen 1945 yılında Amerika'nın 'dünyada kim ne alıp satarsa dolarla alıp satmak zorundadır' diye dünyaya kurduğu bu barikatı ortadan kaldırma düşüncesidir. İnşallah bunun öncülüğünü Türkiye yapacak ve başarılı olacağız."