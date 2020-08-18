AKP'li Göksu'dan İmamoğlu'na Kanal İstanbul eleştirisi: Gündemi deprem olması gerekirken, başarısızlığını örtmek için başka polemik konuları seçiyor

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi AKP Grup Başkanvekili ve Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gündeminin 17 Ağustos'un yıl dönümünde Kanal İstanbul projesi olmasını eleştirerek, "İBB Başkanı'nın gündemi deprem olması gerekirken, bu konudaki başarısızlığını örtmek için kendisine başka polemik konuları seçiyor. Bir yıl önce her yıl 20 bin konut yenileyeceğinin sözünü veren İBB Başkanı, İstanbul'da bir tane riskli konut yeniledi mi? Cevap: Hayır" ifadelerini kullandı.

AKP'li Tevfik Göksu, sık sık Kanal İstanbul hakkında eleştirilerde bulunan ve İstanbul'a ihanet olduğunu savunan İBB Başkanı İmamoğlu'nun gündeminin 17 Ağustos'un yıl dönümünde Kanal İstanbul projesi olmasını attığı bir tweetle eleştirdi.

"İBB Başkanı'nın gündemi deprem olması gerekirken bu konudaki başarısızlığını örtmek için kendisine başka polemik konuları seçiyor" diyen Göksu, "Bir yıl önce her yıl 20 bin konut yenileyeceğinin sözünü veren İBB Başkanı, İstanbul'da bir tane riskli konut yeniledi mi? Cevap: Hayır" ifadelerini kullandı.

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İBB Başkanı İmamoğlu, sosyal medya hesabından 17 Ağustos'ta hayatını kaybedenleri rahmetle anarak, "Olası İstanbul depremi için ciddi bir hazırlık içindeyiz" ifadelerini kullandı. İmamoğlu, daha sonra da İstanbul Planlama Ajansı'nın "İstanbul Deprem Çalıştayı Raporu"nu paylaştı. Öte yandan İmamoğlu, 17 Ağustos'ta kurumun, Ataşehir ve Topkapı’da hizmete aldığı 'Afet Sonrası Geçici Barınma Alanları'nı kamuoyuna tanıttı.

Göksu, Esenler Belediyesi'nin 17 Ağustos depreminin yıl dönümü için düzenlediği ve Esenler'de gerçekleştirilen kentsel dönüşüm çalışmalarını anlattığı programda İmamoğlu'nu hedef alarak, "Deprem için çalıştay değil, çalışma yapmak gerekiyor" ifadelerini kullanmıştı.