AKP'li Gebze Belediyesi 116 araç kiralayacak

AKP'li Gebze Belediyesi 116 adet araç kiralayacak. Araçlar bir sonraki yerel seçimlere kadar 31 ay süreyle kullanımda olacak.

Kocaeli’nde AKP'li Gebze Belediyesi 48 adet binek, 21 adet ticari binek, 36 adet büyük kasalı çift kabin kamyonet ile 11 adet çift kabin pick-up araç olmak üzere toplam 116 araç kiralayacak. Araçlar bir sonraki yerel seçimlere kadar 31 ay süreyle kullanımda olacak. Söz konusu kiralama ihalesi 1 Aralık Çarşamba günü saat 11.00’de belediye hizmet binasında gerçekleştirilecek.

HDP Kocaeli milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu da Twitter hesabından duruma tepki göstererek, "TBMM'de bütçe görüşmeleri devam ederken... Belediyeler araç kiralamaya doymuyor. Şimdi de Gebze Belediyesi 116 araç birden kiralayacak. Yurttaşın cebinde tek kuruş bırakmamaya yeminliler!" dedi.