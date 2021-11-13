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AKP'li Fakıbaba: Şenyaşar ailesine terörist dediğim için utandım

"Dün akşam katıldığım TV programında yaptığım açıklamalardan rahatsız olanların tehdit ve baskılarına asla boyun eğecek bir insan değilim"

13 Kasım 2021 19:00

AKP Şanlıurfa Milletvekili Eşref Fakıbaba, 3,5 yıl önce seçim döneminde Şenyaşar ailesinden 3 kişinin öldürülmesi ile ilgili açıklamalarda bulundu. Yaşananlara ilk olarak 'terör olayı' değerlendirmesi yaptığı için utandığını söyleyen Fakıbaba, açıklamaları ile ilgili tehdit edildiğini duyurdu.

Şanlıurfa Suruç'ta 14 Haziran 2018'de Esvet Şenyaşar ile oğulları Adil ve Celal'in öldürülmesi ile ilgili Şenyaşar ailesinin adalet nöbeti sürerken, AKP Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Halil Yıldız’ın korumaları ve akrabalarının karıştığı ölümler ile ilgili AKP içinden açıklama geldi.

Şenyaşar ailesine saldırının ilk günü 'terörist' dediği için utandığını söyleyen Fakıbaba, açıklamalarından dolayı da tehdit aldığını ve suç duyurusunda bulunduğunu açıkladı.

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