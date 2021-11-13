AKP'li Fakıbaba: Şenyaşar ailesine terörist dediğim için utandım

O dükkana daha önce de ben gitmiştim. Şenyaşar Ailesi beni çok güzel karşılamış. O zaman bu olaya terör olayı denilmesinden utandım."

"Emine Şenyaşar 250 gündür adalet arayışını sürdürüyor"

"Ateş, ateşle söndürülmez. Keşke böyle bir şey yaşanmasaydı da biz milletvekili seçilmeseydik.

Ben de bu tür olumsuz karşılamalarla karşılandım. Bizi kovan da oldu, elini uzatmayan da. Bu olay o zaman seçimi olumsuz yönde etkiledi.

Buradan her iki aileden vefat edenlere başsağlığı diliyorum. Anne Emine Şenyaşar 250 gündür adalet arayışını sürdürüyor. Anne annedir. Çok üzülüyorum. Yüreğim parçalanıyor. Allah sabır versin."

"Bazı isotçular Ak Parti'den istifa etmemi istiyor”

Konuşmasında Şanlıurfa Belediye Başkanlığı döneminde her kesimden görüşe, etnik yapıya saygılı olduğunu savunan Fakıbaba, “Benim için Türk, Kürt, Alevi, Sünni herkes kardeştir. Birdir. Bakın, Diyarbakır'dan sonra ikinci cemevini Şanlıurfa'da ben açtım” dedi. Programın devamında siyasi konulara ilişkin açıklamalarda bulunan Fakıbaba, geçtiğimiz aylarda partisinden istifa ettiğini açıklayarak, Şanlıurfa milletvekilleri Kasım Gülpınar ve Ahmet Akay'ın kendisini ikna ederek istifa kararından vazgeçirdiklerini de bildirdi. Fakıbaba, “AK Parti ile doku uyuşmazlığı olanlar var. 2014'den sonra Şanlıurfa'nın kimyası değişti. Bazı isotçular Ak Parti'den istifa etmemi istiyor” dedi.

"Tehdit ve baskılara asla boyun eğecek bir insan değilim"

Fakıbaba, sosyal medya hesabından televizyon programındaki açıklamaları nedeniyle kendisine yönelik baskı ve tehditler bulunduğunu ifade eden bir paylaşım yaptı.

Yaptığı açıklamaların ardından kendisine yönelik baskı ve tehditlere rağmen söylediklerinin arkasında olduğunu belirten Fakıbaba "Dün akşam katıldığım TV programında yaptığım açıklamalardan rahatsız olanların tehdit ve baskılarına asla boyun eğecek bir insan değilim. Suç duyurusunda bulundum ve konunun takipçisi olacağım. Haksızlığa karşı durmaktan, adaleti savunmaktan asla geri durmayacağım" ifadelerini kullandı.