AKP’li Fakıbaba: FETÖ etkinliğine gittim, yanımda bakan bey, bir tarafımda o zamanki valimiz Sayın Celalettin Güven vardı

AKP Şanlıurfa Milletvekili Ahmet Eşref Fakıbaba katıldığı bir televizyon programında kendisi ve oğluyla ilgili 'FETÖ' sorularına yanıt verdi.Fakıbaba, "Ben 2012 yılında hatırlıyorum o zaman FETÖ'nün festivalleri, olimpiyatları vardı. Türkçe olimpiyatları falan. Biz de oraya gittik. Önde oturduk. Yanımda bakan bey, bir tarafımda o zamanki valimiz Sayın Celalettin Güvenç" dedi.

Yayın sırasında bir izleyicinin, oğlunun Kanada'da FETÖ yurdunda kalıp kalmadığıyla ilgili sorusunu ”Kanada değil, Avusturya” olarak düzelten Fakıbaba, izleyicinin oğlunu değil, kendisini sorması gerektiğini beirterek şunları söyledi:

"Evet kaldı. Ama, oğlumu soracağına beni sorsun. Ben 2012 yılında hatırlıyorum o zaman FETÖ'nün festivalleri, olimpiyatları vardı. Türkçe olimpiyatları falan. Biz de oraya gittik. Önde oturduk. Yanımda bakan bey, bir tarafımda o zamanki valimiz Sayın Celalettin Güvenç. Ben şuna inanıyorum. Belediye başkanıydım, yanımda bakan vardı. Şuanda İçişleri Komisyonu Başkanı olan kişi var. Ama, Urfa'da bu FETÖ ile ilk mücadeleyi veren Ahmet Fakıbaba'dır.

,Kendisinin Şanlıurfa Belediye Başkanlığı adayı yapılmaması için FETÖ tarafından başlatılan sürecin devamında Cevahir Otel'de bir toplantı düzenlendiğini ileri süren Fakıbaba, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Toplantıya, şu andaki meclis başkanımız da geliyor. Orada STK'lar adına birkaç kişi var. Diğerleri kimler? Celalettin Bey ve müdürleri. ‘Efendim, biz Celalettin Bey'i isteriz. Fakıbaba olmaz' diyorlar. Fakıbaba, halka rağmen aday yapılmadı.”

Konuşmasında, devletin imkânlarının FETÖ kuruluşlarına dağıtıldığını da kaydeden Fakıbaba, şöyle konuştu:

“Buraya gelen bir imam vardı, 2009 seçimlerinde kavga ettik. Kavgamızın sesi öyle yükseldi ki onu alıp, başka bir imam verdiler buraya. İmam her gün vilayetteydi. Yalan mı bu yahu? Urfa yaşadı bunu. Bana oğlumu soracağına, devletin Sosyal Destek Proje paralarının hangi örgütlere, hangi STK'lara gittiğini sorsun. Devlet desteklemelerinin yüzde 85'i Vali tarafından FETÖ'nün kuruluşlarına verilmiş SODES adı altında.”