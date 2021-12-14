AKP'li Eyüpsultan Belediyesi, 78 dönümlük arazisini 1 milyar TL'ye satışa çıkardı

AKP'li Eyüpsultan Belediyesi, konut imarına sahip toplam 78 bin metrekare arazisini, 1 milyar TL'ye satışa çıkardı. İhale 15 Aralık günü gerçekleştirilecek.

Eyüpsultan Belediyesi, Kemerburgaz'da bulunan iki ayrı parselini satışa çıkardı. Mithatpaşa Mahallesi, 246 ada 5 parselde yer alan 42 bin metrekarelik arazinin tahmini bedeli 553 milyon TL olarak belirlendi. Bu parselin satışı için geçici teminat bedeli de 27 milyon lira olarak açıklandı. Aynı mahalledeki 244 ada 1 parseldeki 36 bin metrekarelik arsanın tahmini bedeli de 467 milyon lira, teminat bedeli ise 23 milyon lira olarak duyuruldu.

Toplam 78 bin metrekarelik konut imarına sahip belediye arazilerinin toplam tahmini bedeli 1 milyar lirayı buldu. Satış işlemi Eyüpsultan Belediye Başkanlığı Encümen Toplantı Salonu’nda, 15 Aralık tarihinde saat 10.30’da düzenlenecek ihale ile gerçekleştirilecek.

756 milyon TL'ye alıcı çıkmamıştı

Sözcü'den Özlem Güvemli'nin haberine göre, belediye, aynı arazileri 29 Eylül tarihinde de ihaleye çıkarmış ancak alıcı çıkmaması nedeniyle ihale iptal edilmişti. Eylül ayında iki arazinin toplam yaklaşık bedeli 756 milyon TL olarak belirlenmişti. Belediye alıcı çıkmayan arsaları için kur farkı nedeniyle güncelleme yaparak tahmini bedeli, 1 milyar liraya yükselterek yeniden satışa sundu.

Vergi borcuna karşılık eski belediye binası verildi

AKP'li belediye, daha öne İlim Yayma Cemiyeti'ne tahsis ettiği Feshane'deki tescilli eski belediye binasını vadesi geçmiş vergi borçlarına karşılık hazineye devretmiş ve 14 milyon 938 bin liralık vergi borcu silinmişti. Arazinin ve belediye binasının değeri, belediyenin borcundan yüksek olduğu için maliye hazinesine ait araziler ile takas yoluna gidilmişti.

Belediye hazineye devrettiği tescilli bina karşılığında Kemerburgaz ve Ağaçlı'da hazineye ait 5 adet parseli devralmış ve bu arazileri de satışa çıkarmıştı. Eyüpsultan Belediye Meclisi CHP Grup Başkanvekili Ali Haydar İşkar, meclis oturumlarında satış kararlarına karşı çıkarak 31 Mart 2019 yerel seçimlerinin ardından başlayan yeni yönetim döneminde yaklaşık 250 bin metrekarelik alan için satış kararı çıkarıldığını açıklamıştı.