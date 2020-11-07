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AKP'li eski vekil Mehmet Metiner, Koronavirüs'e yakalandığını açıkladı

07 Kasım 2020 14:10

AKP'li eski vekil Mehmet Metiner, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda Koronavirüs'e yakalandığını ve tedavinin son evresinde olduğunu açıkladı.

Yaptırdığı testin 27 Ekim'de pozitif çıktığını belirten Metiner, açıklamayı ise bugün yaptı. Metiner'in yaptığı paylaşım şöyle:

"27 Ekim’de korona testim pozitif çıktı. 6 Kasım’da yapılan testim ise negatif çıktı. Hafif semptomlarla evimde doktor kontrolünde geçirdiğim tedavinin son evresindeyim. Bu süreçte ilgisini esirgemeyen Medicana Başhekimi dostum Prof. Dr. M. Hakan Terekeci’ye teşekkür ederim."

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