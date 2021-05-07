AKP'li Emre Cemil Ayvalı, videoyu silmeyeceklerini söylediği tweeti'ni sildi

\n<html>\n<head>\n</head>\n<body>\n<p><span class="css-901oao css-16my406 r-poiln3 r-bcqeeo r-qvutc0">AKP, 'Yalan Üretim Merkezi’ notuyla paylaştığı CHP animasyonunu sosyal medya hesabından kaldırdı. Partinin Tanıtım ve Medya Başkan Yardımcısı </span><strong><span class="css-901oao css-16my406 r-poiln3 r-b88u0q r-bcqeeo r-qvutc0">Emre</span> <span class="css-901oao css-16my406 r-poiln3 r-b88u0q r-bcqeeo r-qvutc0">Cemil</span> <span class="css-901oao css-16my406 r-poiln3 r-b88u0q r-bcqeeo r-qvutc0">Ayvalı</span></strong><span class="css-901oao css-16my406 r-poiln3 r-bcqeeo r-qvutc0"> da videoyu silmeyeceklerini söylediği tweetini sildi.</span></p>\n<p><strong><span class="css-901oao css-16my406 r-poiln3 r-bcqeeo r-qvutc0">TIKLAYIN: </span><a rel="nofollow" href="https://t24.com.tr/haber/akp-yalan-uretim-merkezi-animasyon-filmini-sosyal-medya-hesaplarindan-sildi,951095" target="_blank" rel="noopener">AKP, “Yalan Üretim Merkezi” animasyon filmini sosyal medya hesaplarından sildi</a></strong></p>\n<p> </p>\n<p><span class="css-901oao css-16my406 r-poiln3 r-bcqeeo r-qvutc0"><img style="display:block;margin-left:auto;margin-right:auto;" src="https://media-cdn.t24.com.tr/media/library/2021/05/1620406067084-emree.jpg" alt width="600" height="1105" /></span></p>\n</body>\n</html>