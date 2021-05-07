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AKP'li Emre Cemil Ayvalı, videoyu silmeyeceklerini söylediği tweeti'ni sildi

07 Mayıs 2021 20:00

AKP, 'Yalan Üretim Merkezi’ notuyla paylaştığı CHP animasyonunu sosyal medya hesabından kaldırdı. Partinin Tanıtım ve Medya Başkan Yardımcısı Emre Cemil Ayvalı da videoyu silmeyeceklerini söylediği tweetini sildi.

TIKLAYIN: AKP, “Yalan Üretim Merkezi” animasyon filmini sosyal medya hesaplarından sildi

 

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