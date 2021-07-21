AKP'li Efkan Ala: Vatandaşımızın ekonomik yönden bazı sıkıntılar çektiğinin farkındayız

AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Bursa Milletvekili Efkan Ala, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle vatandaşın çektiği ekonomik sıkıntıların farkında olduklarını, AKP olarak, inisiyatifler alarak bu sıkıntıları çözüp yola devam edeceklerini söyledi.