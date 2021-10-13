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AKP'li Efkan Ala: AB ile ilişkileri hızlandırma vakti geldi

"Buradaki dostlarımız da bizimle hemfikirler. Bu konuda karşılıklı adımlar atılması gereğinin ortaya çıktığını düşünüyorlar"

13 Ekim 2021 22:50

AKP Genel Başkan Yardımcısı Efkan Ala, "Hem AB için hem Türkiye için yeniden ilişkileri hızlandırma vaktinin geldiğini düşünüyoruz. Buradaki dostlarımız da bizimle hemfikirler. Bu konuda karşılıklı adımlar atılması gereğinin ortaya çıktığını düşünüyorlar" dedi.

Efkan AlaAvrupa BirliğiABTürkiye
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