AKP'li Efkan Ala: AB ile ilişkileri hızlandırma vakti geldi

AKP Genel Başkan Yardımcısı Efkan Ala, Brüksel'de bulunan Avrupa Parlamentosu'ndaki (AP) temaslarının ardından açıklamalarda bulundu. Covid-19 salgınının ardından TBMM'nin ve AP'nin faaliyetlerine başladığını hatırlatan Ala, kendisinin de bu vesileyle AP'de temaslarda bulunmak üzere Brüksel'e geldiğini söyledi.

Avrupa'nın çeşitli ülkelerinden milletvekilleri ve AP'deki siyasi grupların başkanlarıyla iki gün boyunca görüşmeler yaptıklarını kaydeden Ala, "Türkiye ile AB arasındaki ilişkileri ve bu ilişkilerin seyrini değerlendirdik. Hem biz Türkiye'nin vizyonunu, perspektifini ortaya koyduk ve paylaştık hem onların değerlendirmelerini aldık" diye konuştu.

"Buradaki dostlarımız da bizimle hemfikirler"

Ala, bu tür görüşmelerin Türkiye-AB ilişkileri için önem arz ettiğini, gelecek dönemin seyri bakımından bu ilişkilerin önem taşıdığı kanaatinin pekiştiğini, AB tarafının da bu görüşmeleri olumlu şekilde değerlendirdiğini aktardı.

Ala, Türkiye-AB ilişkilerini değerlendirirken de son 10 yılın çok zor geçtiğini söyledi.

Brexit'in Avrupa'yı politik olarak zayıflattığını, salgının ekonomik etkilerinin hissedildiğini belirten Ala, "Biz bütün bunları dikkate alarak hem AB için hem Türkiye için yeniden bu ilişkileri hızlandırma vaktinin geldiğini düşünüyoruz. Buradaki dostlarımız da bizimle hemfikirler. Bu konuda karşılıklı adımlar atılması gereğinin ortaya çıktığını düşünüyorlar" ifadesini kullandı.