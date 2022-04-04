AKP’li Dağ: Yıl 2032 olacak yine AK Parti iktidarda olacak

AKP Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, "Yıl 2022 oldu, AK Parti hala iktidar. Bugünlerde de yine ömür biçmeye çalışıyorlar bir takım sıfatlar belirlemeye çalışıyorlar. Yıl 2032 olacak yine AK Parti iktidarda olacak" dedi.

AKP İzmir İl Gençlik Kolları Başkanlığı tarafından il başkanlığı binasının bahçesinde düzenlenen vefa iftarında konuşan Dağ, İzmir AK gençliğin bir ilke imza attığını, 2 yıl sonra ilk kez toplu iftar yemeğinde buluştuklarını söyledi. Dağ, "Bu partiye ömür biçenler, bugünlerde yine ömür biçmeye başladılar. Arkadaşlar bu ömür biçenlerle bir hayatımız boyunca, hep bunları duyduk. Onun için o ömür biçenlerin dediklerinin hiçbiri gerçekleşmedi" ifadelerini kullandı.

Dağ, Ramazan ayının önemine değinirken, bu yıl daha çok sokak iftarlarına katılarak, ev ziyaretleri yapacaklarını anlattı.

AK Partinin millete hizmet etmeye devam edeceğini vurgulaya Dağ, şunları kaydetti:

"AK Parti hala iktidar bugünlerde de yine ömür biçmeye çalışıyorlar"

"Bu partiye ömür biçenler, bugünlerde yine ömür biçmeye başladılar. Arkadaşlar bu ömür biçenlerle bir hayatımız boyunca, hep bunları duyduk. Onun için o ömür biçenlerin dediklerinin hiçbiri gerçekleşmedi. İl gençlik kolları başkanıydım. Diyorlardı ki 'AK Parti, ANAP gibi Doğru Yol gibi tarihteki yerini alacak'. Bunu söylediklerin de yıl 2007, 2008'di. Yıl 2022 oldu. AK Parti hala iktidar bugünlerde de yine ömür biçmeye çalışıyorlar bir takım sıfatlar belirlemeye çalışıyorlar. Yıl 2032 olacak yine AK Parti iktidarda olacak. Allah'ın izniyle." (AA)