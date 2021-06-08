AKP'li Dağ, muhalefetin 'erken seçim' çağrısını eleştirdi: Salgında siyasi fırsatçılık peşindeler, böyle bir gündemi yok

AKP Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, muhalefet partileri tarafından dillendirilen 'erken seçim' çağrısıyla ilgili "Ülkenin, halkın böyle bir gündemi yok. Muhalefet burada salgında siyasi fırsatçılık peşinde" dedi.

NTV canlı yayınına katılan AKP Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Muhalefetin ‘erken seçim’ çağrısına değinen Dağ, "Muhalefet bir seçim kaybettikten sonra birkaç gün bekliyor, sonra da 'erken seçim' diye söylenmeye başlıyor" dedi.

Dağ, "Erken seçim söylerken kendi içlerinde seçime yönelik hazırlıkları var mı? Buna baktığınızda böyle bir durumun da olmadığını görüyoruz. Ülkenin, halkın da böyle bir gündemi yok. Muhalefet burada salgında siyasi fırsatçılık peşinde" diye konuştu.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in 'ortak aday' açıklamasını da yorumlayan Dağ, "Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı adayı olacak kadar cesur olduğunu düşünmüyorum" ifadesini kullandı.

Dağ, HDP'nin kapatılması istemiyle yeniden açılan davada, Anayasa Mahkemesi'nin (AYM) vereceği kararın takipçisi olacaklarını söyledi.

"Temmuz ayı ile birlikte hepimizi daha farklı bir süreç bekliyor"

Dağ, yeni tip Koronavirüs salgını nedeniyle alınan tedbirlerle ilgili olarak da açıklamalarda bulundu. "Salgın önlemleri esnetilecek mi?" sorusuna Dağ'ın yanıtı, "Bu konu kabine toplantılarında etraflıca konuşuluyor. 1 Haziran'dan itibaren geniş kapsamlı bir açılma oldu. Açılma ile birlikte esnaflarımızın ve vatandaşlarımızın memnun olduğunu gördüm. Aşılama hızlı bir şekilde devam ediyor. Temmuz ayı ile birlikte hepimizi daha farklı bir süreç bekliyor" oldu.

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