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AKP'li Dağ'dan açıklama: 'Yalan üretim merkezi' videosu neden kaldırıldı?

07 Mayıs 2021 16:25

AKP Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, AKP'nin sosyal medya hesabından paylaştığı 'yalan üretim merkezi' videosunun kaldırılmasına dair yaptığı paylaşımda, "Siyasette seviyeli muhalefetin oluşması için AK Parti olarak bir adım attık. Siyasette yalanın ulaştığı boyuta dikkat çektik. Maksat hasıl oldu." görüşünü savundu. 

Dağ Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Bundan sonrasında da bilgi ve belgeye dayalı, seviyenin korunduğu, aziz milletimize sadece gerçeklerle konuşacakları bir zemin istiyoruz. Çünkü biz sadece gerçeklerle konuşuyoruz." ifadesini kullandı. 

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