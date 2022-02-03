AKP'li Çelik: Yunan hükümeti yalan söylüyor

AKP Sözcüsü Ömer Çelik, Yunan hükümetinin, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın göçmenlerin ölümüne yönelik sözlerine cevap verdiğini belirterek, "Ayrıntıya gerek yok; Yunan hükümeti yalan söylüyor" dedi.

AK Parti'li Çelik, Twitter'daki hesabından, Yunan hükümetinin Cumhurbaşkanı Erdoğan'a cevabına ilişkin yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Ukrayna'ya hareketinden önce Yunanistan'ın göçmenlerin ölüme sürüklenmesindeki sorumluluğunu net bir biçimde ifade etti. Yunan hükümeti Cumhurbaşkanımıza cevap vermiş. Ayrıntıya gerek yok; Yunan hükümeti yalan söylüyor" dedi.

Ne olmuştu?

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Yunanistan tarafından geri itilmiş 22 göçmenden 12'sinin Edirne'nin İpsala ilçesinde donarak öldüğünü duyurdu. Atina'dan gazeteci Stelyo Berberakis'in aktardığına göre, konuyla ilgili bir yazılı açıklama yapan Yunanistan Göç ve İltica Bakanı Notis Mittarakis ise göçmenlerin Yunanistan'dan Türkiye'ye itildikleri için öldüğü yönündeki iddiaları "asılsız" olarak nitelendirdi.

Erdoğan konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Her şeyden önce 12 insanın orada donarak ölümüne seyirci kalmak yenilir, yutulur bir şey değil." ifadesini kullanmıştı.