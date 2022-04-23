AKP'li Çelik'ten 'Ermeni Soykırımı tanınsın' diyen HDP'li Paylan'la ilgili açıklama: Bu konuda gereken hukuki takibatı yapacağız

AKP Sözcüsü Ömer Çelik, HDP milletvekili Garo Paylan'ın hazırladığı ve TBMM'ye sunduğu "Ermeni Soykırımı’nın Tanınması" kanun teklifiyle ilgili açıklama yaptı.

Teklifi kınadıklarını belirten Ömer Çelik, Twitter hesabından yaptığı açıklamada "TBMM çatısı altında görev yapan ve milletvekili sıfatı taşıyan bir kimsenin, 1915 yılında Osmanlı Devleti'nde yaşanan olaylar hakkında tarihi ve hukuki dayanaklardan yoksun ve asılsız iddiaları esas alan teklifini reddediyoruz ve şiddetle kınıyoruz. Bu, ahlaksız bir tekliftir. Hiç kimse milletimize soykırım iftirası atamaz. Yüce Meclis’in çatısı altında birinin bunu yapması ise siyasi ahlaksızlıktır" ifadelerini kullandı.

"Cumhurbaşkanımız bu konuda arşivlerin açılmasını ve kararı tarihçilerin vermesi gerektiğini söyleyen büyük bir özgüven politikasına imza atmıştır. Soykırım iftirasını sektör haline getirenler ise bu yüzleşmeden kaçmıştır" diyen Çelik şöyle devam etti:

"Türkiye ile Ermenistan arasında başlayan normalleşme sürecine dönük bir sabotaj girişimi"

"Bu teklif, Azerbaycan’nın desteklediği Türkiye ile Ermenistan arasında başlayan normalleşme sürecine dönük de bir sabotaj girişimidir. Sabotaj şebekesi ve sözde soykırım lobisi aynı çatı altında barınmaktadır. İlgili şahıs derhal Yüce Türk Milletinden özür dilemelidir. Bu konuda gereken hukuki takibatı yapacağız"

Bakan Bozdağ: Müfteri milletvekili Garo Paylan’ı ve buna izin veren HDP’yi kınıyorum

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "HDP'li Milletvekili Paylan'ın, 1915 yılında yaşanan olayları soykırım iftirasıyla niteleyen ve soykırım iftirasının tanınmasını isteyen kanun teklifini Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlığına vermesinin millete, ecdada, devlete ve tarihe açık bir iftiradır" ifadesini kullandı.

Bozdağ şunları kaydetti:

"Türkiye Büyük Millet Meclisi; milletimize, ecdadımıza, devletimize ve tarihimize iftiraları içeren kanun teklifinin görüşüleceği bir yer değildir. Meclis Başkanımız Sayın Mustafa Şentop,bu iftira teklifini işleme koymayarak müfteri milletvekiline aynen iadesi doğru karardır. Ayrıca bu teklif; Türk Milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini ve Türkiye Büyük Millet Meclisini alenen aşağılamadır. Soykırım iftirasını kanun teklifine dönüştüren müfteri milletvekili Garo Paylan’ı ve buna izin veren HDP’yi kınıyorum."

Ne olmuştu?

HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan, "Ermeni Soykırımı’nın Tanınması, Soykırım Faillerinin İsimlerinin Kamusal Alandan Kaldırılması" kanun teklifini, dün TBMM Başkanlığı’na sundu.

Kanun teklifiyle ilgili açıklama yapan Garo Paylan, "Ermeni halkının yarasını iyileştirecek tek toplum Türkiye toplumu, tek meclis ise Türkiye Büyük Millet Meclisi’dir. Ermeni Soykırımı bu topraklarda gerçekleşti ve adaleti ancak bu topraklarda, Türkiye’de sağlanabilir" demişti.

Kanun teklifinin gerekçesinde, Ermeni Soykırımı’nın 107 yıldır inkar edildiğini söyleyen Paylan, "24 Nisan 1915 tarihinde 250’ye yakın Ermeni aydının tutuklanması ile başlayan sürgün ve katliamlar, 27 Mayıs 1915 tarihinde çıkarılan Geçici Tehcir Kanunu’yla Ermeni halkının topyekün kadim topraklarından sürülmesi ve büyük çoğunluğunun yaşadıkları yerlerin civarında ve göç yollarında katledilmesiyle sonuçlandı" diye konuşmuştu.