AKP'li Çelik'ten Atatürk heykeline yapılan saldırıya tepki: Provokasyona geçit vermeyiz

AKP Sözcüsü Ömer Çelik, Samsun'daki Onur Anıtı'na yapılan saldırıya ilişkin yaptığı açıklamada, "Yüce Meclis’imizin ilk başkanı ve ilk Cumhurbaşkanımız olarak milletimizin müstesna değeridir. Aziz hatırasına dönük her türlü saygısızlığa ve provokasyona geçit vermeyiz" dedi.