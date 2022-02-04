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AKP'li Çelik'ten Atatürk heykeline yapılan saldırıya tepki: Provokasyona geçit vermeyiz

"Atatürk, Yüce Meclis’imizin ilk başkanı ve ilk Cumhurbaşkanımız olarak milletimizin müstesna değeridir"

04 Şubat 2022 20:30

AKP Sözcüsü Ömer Çelik, Samsun'daki Onur Anıtı'na yapılan saldırıya ilişkin yaptığı açıklamada, "Yüce Meclis’imizin ilk başkanı ve ilk Cumhurbaşkanımız olarak milletimizin müstesna değeridir. Aziz hatırasına dönük her türlü saygısızlığa ve provokasyona geçit vermeyiz" dedi.
 
Çelik, Samsun'daki Onur Anıtı'na yapılan saldırıya ilişkin açıklamalarda bulundu.
 
Twitter üzerinden açıklama yapan Çelik, şu ifadeleri kullandı:

"Provokasyonların temel amacı vatandaşlarımızda infial oluşturmak ve Türkiye’ye zarar vermektir"

"Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün aziz hatırasına yapılan saygısızlıkları ve provokasyonları kınıyoruz.
 
Geçmişten beri bu saygısızlıkların ve provokasyonların temel amacı vatandaşlarımızda infial oluşturmak ve Türkiye’ye zarar vermektir.
 
Atatürk, İstiklal Savaşı’mızın başkomutanı, Yüce Meclis’imizin ilk başkanı ve ilk Cumhurbaşkanımız olarak milletimizin müstesna değeridir. Aziz hatırasına dönük her türlü saygısızlığa ve provokasyona geçit vermeyiz."
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