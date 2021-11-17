AKP'li Cahit Özkan: Doların değeri ile ilgili Japonya bir mukayese yapıyor mu

AKP Grup Başkanvekili Cahit Özkan, “Doların değeri ile ilgili Japonya bir mukayese yapıyor mu? ‘Nasıl başarısız bir ekonomiyiz’ diyerek kendi ekonomilerini değerlendiriyor mu? Bu ülkede faizle mücadelemizi sonuna kadar sürdüreceğiz” dedi.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Cumhurbaşkanlığı seçimi için adayın 50 artı 1 şartıyla ilgili açıklamalarıyla ilgili Özkan, "Parlamentonun iradesi de ittifakın iradesidir. İnşallah burada acaba neden yüzde 70 oy alamıyorum diye 50 artı 1 değil çok daha yukarısını hedeflemelidir. Milletimizi kucaklayan anayasal modelimiz, yüzde 50 artı 1 modeli ülkemizin yarınlarını aydınlatacak güçlü istikamete çok daha hızlı ulaştırabileceğine inanıyoruz.” ifadelerini kullandı.

AKP Grup Başkanvekili Özkan, akşam saatlerinde TBMM’de basın toplantısı düzenledi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in bugün bir araya gelerek erken seçim konusunu yeniden gündeme getirdiklerini belirten Cahit Özkan’ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

"Türkiye’nin yükselişi birilerini rahatsız edebilir"

"Bunu yaparken (seçim çağrısı) dolar kurunu bahane ediyorlarmış. Küresel bir salgın ortamından geçiyoruz. Büyük devletlerin sırasıyla tedarik zincirlerinin bozulduğunu hepimiz takip ediyoruz. Böylesi bir ortamda Türkiye olarak hem salgından vatandaşlarımızın sağlığını korurken hem bütün sıkıntıları bertaraf ederek vatandaşlarımızın refahını hayata geçiriyoruz. Bu noktada milletimiz Cumhurbaşkanımıza ve Millet İttifakı’na inancı tamdır. Dolar kurunun nereden nereye geldiğini soranlara söylüyorum. Şu anda 2002’den bugüne her alanda yatırımlar yapmış, sanayi ülkesi haline gelmiş, 35 milyar dolarlık ihracatını 210 milyarın üzerine çıkarmış Türkiye dolardaki değer kaybını bin lira aşağı çekmek suretiyle 6 kat bir artış var. Doların değeri ile ilgili Japonya bir mukayese yapıyor mu? Nasıl başarısız bir ekonomiyiz diyerek kendi ekonomilerini değerlendiriyor mu? Bu ülkede faizle mücadelemizi sonuna kadar sürdüreceğiz. Ekonomi ile ilgili değerlendirme yapmak isteyenlere soruyorum. İhracat nereden nereye gelmiş? Tarımsal hasıla 57 buçuk milyar dolara nasıl gelmiş? Türkiye’nin yükselişi birilerini rahatsız edebilir."

"Hakkımızı helal etmiyoruz"

"CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Sayın Cumhurbaşkanımıza aynı yakıştırmaları yapmış. Onlardan bir şey beklemiyoruz. Herhalde güzel söz söylemesini beklemezdik. Dostlarımızla beraber iktidara geleceğiz inancına sahip olanlara iyi hoş söz etmelerini beklemeyiz. Diktatör kimdir? Atatürk’ün fotoğraflarını duvardan indirenlere denir. İbadethaneleri ahıra çevirenlere denir. Ülkeme sığınan 146 soydaşını Stalin’in zulmüne geri gönderenlere denir. TBMM Genel Kurulu’nda başı örtülü diye bir milletvekiline ‘haddini bildirin’ diyenlere denir. Böylesi millete mesafe tutanları, medeniyet değerlerimizle mücadele edenlerin bizlere hoş güzel söz söylemelerini beklemiyoruz. Turgut Özal’a ne yapmışlarsa Cumhurbaşkanımıza da aynısını yaptılar. Necmettin Erbakan’a Tansu Çiller’e ne yaptılarsa Cumhurbaşkanımıza da aynısını yapıyorlar. Sonra da helallik istiyoruz… Hakkımızı helal etmiyoruz."

"50 artı 1 ile istikrarlı bir Türkiye arzusunu ifade ettiler"

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin 50 artı 1’i savunması ve Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın TBMM’yi işaret etmesi hakkındaki soruya Cahit Özkan, şu yanıtı verdi:

“50 artı 1 ile ilgili bugüne kadar cumhurbaşkanımızın yaklaşımı bellidir. Sadece AK Parti ve MHP’nin yaklaşımı olarak görmek doğru değil. Bu milletimizin hayata geçirdiği anayasal bir reformdur. Gelmiş geçmiş bütün liderler başkanlık sistemini ve 50 artı 1’i ifade etmek suretiyle istikrarlı bir Türkiye arzusunu ifade ettiler. 140 yıllık demokrasi tarihimize baktığımızda demokrasimizin taçlandığı noktadır cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi. Parlamentonun iradesi de ittifakın iradesidir. İnşallah burada acaba neden yüzde 70 oy alamıyorum diye 50 artı 1 değil çok daha yukarısını hedeflemelidir. Milletimizi kucaklayan anayasal modelimiz, yüzde 50 artı 1 modeli ülkemizin yarınlarını aydınlatacak güçlü istikamete çok daha hızlı ulaştırabileceğine inanıyoruz.” (ANKA)