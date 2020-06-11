AKP'li Bursa Büyükşehir Belediyesi'nden 189 bin TL'lik aşure harcaması!

AKP’li Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin 2017 yılında Yunanistan, Karadağ, Bosna Hersek, Macaristan ve Sırbistan’da beş gün boyunca aşure yapılması ve dağıtılması için 189 bin TL harcadığı ortaya çıktı.

İller Bankası'na en çok borcu olan belediyelerin başında gelen AKP’li Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin Avrupa ülkelerinde aşure dağıtmak için on binlerce lira harcadığı ortaya çıktı.



Tartışma yaratacak harcamanın sözleşmesi, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından Belediye Başkanı seçilen AKP'li Alinur Aktaş döneminde imzalandı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, 27 Ekim 2017’de ‘Yurt Dışında Aşure Yapımı ve Dağıtımı Organizasyon Hizmet Alımı’ başlığıyla ihale düzenledi. İhale kapsamında Yunanistan Cumhuriyeti, Karadağ Cumhuriyeti, Bosna Hersek Cumhuriyeti, Macaristan Cumhuriyeti, Sırbistan Cumhuriyeti’nde beş gün boyunca aşure dağıtılacağı belirtildi.

Birgün'den İsmail Arı'nın haberine göre, pazarlık yöntemiyle yapılan ihaleyi Bursa Büyükşehir Belediyesi iştiraki “BURFAŞ Bursa Park Bahçe Sosyal ve Kültürel Hizmetler Turizm Su ve Su Ürünleri Sağlık İnşaat Enerji Basın Yayın İlan Matbaacılık Reklamcılık Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi” tek başına katıldı. Şirket 189 bin 800 TL teklif vererek ihaleyi aldı.

Belediye Meclisi tarafından belediye başkanlığına 2 Kasım 2017 tarihinde seçilen Aktaş, sözleşmeyi göreve başlamasından 15 gün sonra 17 Kasım tarihinde imzaladı.