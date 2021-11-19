AKP'li Bülent Turan: Seçimlerin tarihi 2023 Haziran; yetkimizi 5 yıllığına aldık

AKP Grup Başkanvekili Bülent Turan, "Seçimlerin tarihi 2023 Haziran. Biz artık yılda bir seçim yapan, altı ayda bir hükümet değiştiren bir Türkiye istemiyoruz. Yetkimizi 5 yıllığına aldık. Son güne kadar anamızın ak sütü gibi helal olan bu oylarla görevimize devam edeceğiz." dedi.

Çanakkale'de gündeme ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Turan, Türkiye'de siyasi krizlerin yaratılmaya devam ettiğini söyledi. Başkanlık sistemine erken seçim olmasın diye, siyasi kriz ve polemiklerle ülke zaman kaybetmesin diye geçtikleri belirten Bülent Turan, şunları kaydetti:

"Bugün ısrarla erken seçimi gündeme getirenlere sesleniyorum. Seçimlerin tarihi 2023 Haziran. Biz artık yılda bir seçim yapan, altı ayda bir hükümet değiştiren bir Türkiye istemiyoruz. Yetkimizi 5 yıllığına aldık. Son güne kadar anamızın ak sütü gibi helal olan bu oylarla görevimize devam edeceğiz. Seçimler zamanında yapılacak. Bizim böyle bir gündemimiz yok. Yarın seçim var desek adayları yok. Ne seçiminden bahsediyorsunuz. Bugün açıklarsak yıpranırmış, Erdoğan 20 yıldır Cumhurbaşkanı değil mi, ne demek yıpranırmış? Yıpranacak adamı koymayın, yıpranmasın o zaman. Biz hazırlığımızı yapıyoruz." diye konuştu.

50 + 1 açıklaması

Ülkenin istikrarı için 50+1 kuralının ve parametresinin değişmeyeceğini aktaran Bülent Turan, şöyle devam etti:

"Böyle bir gündemimiz olmadığını, çalışıp da 50+1’den çok daha üste oranlarla inşallah ittifakımızın böyle devam edeceğini söylemek isterim. Polemik, siyasi kavga olur ama milli konularda bir araya gelmek gibi bir görevimiz var. Tezkereye 'hayır' diyen, çıkıp da 'evet' diyenlere hain diyen, ortakların bir araya geldiklerinde birbirlerine nasıl bakabildiklerini ibretle izliyoruz. Bir ortak evet derken diğeri hayır diyecek. Bir ortak diğerine hain diyecek. Ama aynı masada oturup güya siyasi gündem yapacaklar. Bu milletin bu tarz konulara ayıracak zamanı yok."