TBMM Genel Kurulu'nda, muhalefet TRT'deki atamalara tepki gösterirken, İyi Partili Lütfü Türkkan, Osman Öcalan'ın TRT'ye çıkarılmasını eleştirdi. Türkkan'a yanıt veren AKP’li Bülent Turan, “Öcalan TRT’ye çıkmadı, TRT Kurdî’ye çıktı” dedi.

TBMM Genel Kurul’da TRT’de yapılan atamalar nedeniyle de tartışma çıktı. Konuya ilişkin konuşan İyi Partili Lütfü Türkkan, “Düne kadar vatan haini Öcalan’a karşı ve kalleşler sürüsü PKK’ye karşı methiyeler düzen Sabah gazetesi yazarı Hilal Kaplan da sayenizde yönetim kurulu üyesi olarak atanmış. Anlaşılıyor ki önümüzdeki dönemde TRT, çözüm sürecinin borazanı haline gelecek. Bu tehlikeli zihniyet, Osman Öcalan’a TRT’de yemek programı sundurursa hiç şaşırmayın” dedi.

CHP’li Özgür Özel ise TRT yönetimini pelikancıların ele geçirdiğini belirtti. Eleştirilere yanıt veren AKP’li Bülent Turan, “Her bir arkadaşımız kıymetlidir” dedi.

Kırmızı bültenle aranan Osman Öcalan’ın TRT’ye çıkmasına ilişkin de konuşan Turan, “Öcalan TRT’ye çıkmadı, TRT Kurdî’ye çıktı” dedi. Bu yanıt üzerine muhalefet sıralarından gülüşmeler geldi.

Turan da “Konuşması Kürtçe verildi, Türkçe altyazı bile verilmedi. Konuşmada ısrarla Kandil’in meşruiyetini kaybettiğini söylüyor; ısrarla YPG’yi, PKK’yi lanetliyor. Adam özür diliyor adeta, pişmanlık duyuyor adeta. Öcalan’ın çıkması değil, Öcalan’ın ne dediği önemli” dedi.

TIKLAYIN | İyi Partili Türkkan'dan TRT atamalarına tepki: Osman Öcalan'a TRT'de bir yemek programı yaptırırsınız artık, size yakışır