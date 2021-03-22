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AKP'li Bülent Turan’dan Ayasofya Camii baş imamı Mehmet Boynukalın'a eleştiri: Bu mecrada bu usulle olmanızın kimseye faydası yok

22 Mart 2021 20:14

AKP Grup Başkanvekili Bülent Turan, Ayasofya Camii baş imamı Mehmet Boynukalın’a ''Bir siyasi değil, kardeşiniz olarak bu mecrada/usulle olmanızın kimseye faydası olmadığı kanaatindeyim'' eleştirisini yöneltti.

Turan, Ayasofya Camii baş imamı Prof. Dr Mehmet Boynukalın’ı Twitter'da etiketleyerek sosyal medya paylaşımları hakkında eleştiride bulundu.

Turan, Boynukal'ını etiketlediği paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

“Ayasofya'nın açılışı gibi tarihi bir meydan okumayı gölgede bırakacak bir tavırla sürekli polemiklerin içinde olmanız Ayasofya için bedel ödeyen herkesi üzmekte! Bir siyasi değil, kardeşiniz olarak bu mecrada/usulle olmanızın kimseye faydası olmadığı kanaatindeyim” 

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