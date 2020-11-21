AKP’li Bülent Arınç’tan Alaattin Çakıcı tepkisi: Bu tehdit aslında demokrasiye yapılmıştır, tasvip edilecek tarafı yok

Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu (YİK) üyesi, eski TBMM Başkanı ve Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun organize suç örgütü lideri Alaattin Çakıcı tarafından tehdit edilmesine ilişkin görüşlerini aktardı.

Sözcü’den Deniz Zeyrek bugünkü yazısında, Habertürk'te yaptığı açıklamalarda Osman Kavala ile Selahattin Demirtaş’ın yargılanma süreçlerine ilişkin yorumlarıyla gündeme gelen Arınç’ın program çıkışında CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı ile karşılaşarak ‘geçmiş olsun’ dileklerinde bulunduğunu yazdı.

Zeyrek, Çakıcı’nın tehdidine ilişkin Arınç’ın şu açıklamada bulunduğunu ifade etti:

“Bu tehdit, Kemal Kılıçdaroğlu'nu hedef almış gibi görünse de aslında demokrasiye yapılmıştır. Tasvip edilecek tarafı yok. Hem Meclis'e hem demokrasiye yapılmıştır. Meclis Başkanı'nın bu işe sahip çıkması lazım. Bir milletvekiline, bir siyasi parti liderine yapılmış tehdide sessiz kalmaması lazım.”

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