AKP'li Bostancı: Sosyal medya yasası için tüm tarafları dinliyoruz

AKP TBMM Grup Başkanı Naci Bostancı, Sosyal Medya Yasası hazırlıkları ile ilgili, "Sosyal medya üzerinden yürütülen dezenformasyon süreçlerinden toplumun tüm kesimleri rahatsız. Yasa çalışması için ilgili tüm tarafları dinliyoruz, görüşlerini almaya devam ediyoruz" dedi. Bostancı, Göç Bakanlığı tartışmalarına ilişkin de, "Elimizdeki yapıları yeterli görmediğimiz taktirde Göç Bakanlığı dahil yeni yapıların oluşturulması müzakere edilebilir" ifadesini kullandı.

AKP TBMM Grup Başkanı Naci Bostancı, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Sosyal medyaya yönelik bir çalışmanın yapılması gereğine inanıyorum" sözleriyle gündeme gelen Sosyal Medya Yasası hazırlıklarıyla ilgili T24'ün sorularını yanıtladı. Sosyal medya üzerinden yürütülen dezenformasyon süreçlerinden toplumun bütün kesimlerinin rahatsız olduğunu ifade eden Bostancı, şunları söyledi:

"Taslak halinde, görüşmeler sürüyor"

"Yasal düzenlemeye yönelik hazırlığımızı, bu tür rahatsızlıkların ve mağduriyetlerin artması üzerine başlattık. Şu an şu olacak, bu olacak demek için erken. Taslak halinde ve üzerinde görüşmeler sürüyor. İlgili tüm tarafları dinliyoruz, tüm kesimlerin görüşünü almaya devam ediyoruz. Üzerinde çalıştığımız taslak, tasarı haline geldiğinde Meclis'e sunulacak. Yasal düzenlemedeki amacımız, sosyal medya üzerinden yapılan dezenformasyon sonucu kişi ve kurumlara yönelik yaratılan mağduriyetlerin önüne geçmek."

"İklim krizi ile göç hareketlilikleri daha da artacak"

Bostancı, Göç Bakanlığının kurulmasına yönelik bir hazırlık olup olmadığı ile ilgili soruyu ise şöyle yanıtladı:

"Göç Bakanlığı tartışmalarını yalnızca Suriye ve Afganistan'da yaşananlar üzerinden değerlendirmemek gerekir. Son yıllarda yaşamış olduğumuz ve git gide daha da görünür hale gelen iklim kriziyle mücadelemiz sürerken bir yandan da bu krizin sonuçlarıyla da karşı karşıya kalıyoruz. İklim krizleriyle birlikte insanların hayat standartlarını da daha iyi koşullara taşıma arayışları, önümüzdeki yıllarda göç hareketliliklerini artıran unsurlar olacaktır. Dolayısıyla bu hareketlilikler, coğrafi konum açısından göç hareketliliğinde bir geçiş güzergahı olarak kullanılmak istenen ülkemizi de yoğun bir şekilde etkileyecektir.

"Türkiye üstüne düşenden fazlasını yaptı"

Şu anda elimizde Göç İdaresi Genel Müdürlüğü ve AFAD gibi yapılar var. Bu yapıların durumuna bakıyoruz. Mevcut ve önümüzdeki dönemde olası göç hareketlerine yönelik bu yapılar yeterli olur mu olmaz mı? Şu anda bunu değerlendiriyoruz. Yeterli görmediğimiz taktirde Göç Bakanlığı dahil yeni yapıların oluşturulması müzakere edilebilir. Öte yandan unutmayalım göç hareketleri küresel bir sorun ve çözümü için de herkes elini taşın altına koymalı. Türkiye halihazırda üstüne düşenden fazlasını yaptı, kimse bizden ötesini beklemesin. Bu manada da her tür tedbir, sınırlara duvar örme, güvenlik tedbiri, kaçakların yakalanıp iadesi ve diğerleri devrede."