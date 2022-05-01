AKP’li Birinci: Eskiden 1 Mayıs korkulan bir gündü, artık AK Parti'nin vizyonu ile bir bayram olarak kutlanıyor

AKP MKYK üyesi Mücahit Birinci, "Eskiden 1 Mayıs korkulan bir gündü, artık AK Parti'nin vizyonu ile bir bayram olarak kutlanıyor" paylaşımını yaptı.

Birinci Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Eskiden 1 Mayıs korkulan bir gündü. Artık AK Parti'nin vizyonu ile bir bayram olarak kutlanıyor ve resmi tatil. Dolayısıyla tüm emekçilerimizin 1 Mayıs bayramlarını kutluyorum. Kimsenin aklı, 1 Mayıs'ta bir kısım yasa dışı örgütlerin şehirlerde terör estireceğinde değil. Dikkat ediniz, korkan var mı? Çekinen var mı? İşte, 1 Mayıs'ın barış ikliminde idrak edilmesini sağlayan parti, AK Parti'dir. Terörü bitiren vizyon da AK Parti'nin vizyonudur." ifadesini kullandı.

1 Mayıs'ta Taksim'e yürümek isteyen 167 kişi bugün gözaltına alındı.