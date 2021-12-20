AKP'li Birinci: Bizler, AK Parti politikalarını destekleyen, Cumhurbaşkanımızın yanında duranlar milyonlar, bot hesaplardan hakaret işitelim diye var değiliz

AKP MKYK Üyesi Mücahit Birinci, sosyal medya düzenlemesi çağrısını yineledi. Birinci, "Bizler, AK Parti politikalarını destekleyen, Cumhurbaşkanımızın yanında duranlar milyonlar, bot hesaplardan hakaret işitelim diye var değiliz" görüşünü savundu.

Twitter hesabından yaptığı paylaşımlarda, Birinci, "Neden mi cevapları sınırlıyorum? Bazı müfteri aşağılık bot hesapların hakaret içeren cevapları ve sahte profilleri devletimiz tarafından engellenene ve sosyal medya, hakaret ve iftira çukuru olmaktan çıkarılana kadar, bu çamura karşı duruşum bu olacaktır. Bizler ve AK Parti politikalarını destekleyen ve Sayın Cumhurbaşkanımızın yanında duranlar milyonlar, birileri bize sistematik iftira atabilsin veya sürekli birtakım bot hesaplardan hakaret işitelim diye var değiliz. Çözüm bulunmalı, bu şekilde gitmez!" ifadesini kullandı.