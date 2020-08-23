AKP’li Beykoz Belediyesi tamamlanmamış iş için 3.7 milyon lira ödeme yaptı

AKP’li Beykoz Belediyesi’nin “2019 yılı kasım - aralık muhtelif kültürel, sanatsal, sportif etkinlikleri ve kültür sanat merkezleri işletilmesi organizasyonu hizmet alım işi” ihalesinde iş tamamlanmadan şirkete 3 milyon 729 bin 763 lira ödediği ortaya çıktı.

İhale kapsamındaki 10 bin kişilik hamsi ve helva dağıtımı yapılmadı

Cumhuriyet’ten Hazal Ocak’ın haberine göre, ihale kapsamında yer alan 10 bin kişilik hamsi ikramı, 10 bin kişilik helva dağıtımı yapılmadı, diğer işler de eksik yapıldı. Beykoz Belediyesi Meclis Denetim Komisyonu 2019 yılı Denetim Raporu tamamlandı. Komisyonun CHP’li üyesi Cemal Sataloğlu rapora muhalefet şerhi koydu. Sataloğlu’nun tespitlerinin yer aldığı şerhte 1 Kasım 2019 - 31 Aralık 2019 arasını kapsayan “2019 Yyılı kasım - aralık muhtelif kültürel, sanatsal, sportif etkinlikleri ve kültür sanat merkezleri işletilmesi organizasyonu hizmet alım işi” ihalesine dikkat çekildi.

"Rakamı tutturmak için spor malzemeleri alındı"

İlçe belediyesinin CHP’li meclis üyesi Cemal Sataloğlu “Faturaları inceledim. Rakamı tutturmak için spor malzemesi almış gibi göstermişler. İhaleden 3 gün sonra da yeni bir ihale açarak başka şirketten spor malzemeleri aldılar” dedi.

Toplamda 37 gün süren iş kapsamında teknik şartnamede belirtilen kalemlerin tamamlanmadığına dikkat çeken Sataloğlu’nun tespitlerinden bazıları şöyle:

“Yetişkinlere 10 seans tiyatronun 8’i, kasım - aralık aylarında 24 seans çocuk tiyatro oyununun 12’si sahnelendi. 10 konserdan 1’i, 36 söyleşiden 21’i gerçekleştirildi. 10 bin kişilik ekmek arası hamsi ve 10 bin kişilik helva dağıtımı yapılmadı.”