AKP’li Beykoz Belediyesi kesenin ağzını açtı: 2021 yılında yapılacak kültürel etkinlikler ve yurt dışı gezileri için yaklaşık 13 milyon lira ödendi

Pandemi nedeniyle bazı belediyeler ve kamu kurumları tasarruf uygulamasına gidip zorunlu olmayan ihaleleri iptal ederken, AKP'li İstanbul Beykoz Belediyesi, 2021 yılında yapacağı etkinlikler ve promosyon ürünleri için kesenin ağzını açtı. Belediye, 2021 yılında yapacağı kültürel ve sanatsal etkinlikler, yurtiçi ve yurt dışı kültür gezileri için ihaleye çıktı. Belediye bu etkinlikler için 12 milyon 840 bin TL ödedi.

Sözcü'den Deniz Ayhan'ın haberine göre, belediyenin 12 milyon 840 bin TL'ye yaptıracağı etkinlikler arasında tasavvuf konserleri, sema ayini, “yetişkin oyunları, çocuk oyunları, gölge tiyatrosu, ilizyon gösterisi, palyaço, film gösterimleri, aralarında geçtiğimiz günlerde kaybettiğimiz Doğan Cüceloğlu'nun olduğu Ender Saraç, Nihat Hatipoğlu, Mustafa Armağan gibi isimlerin söyleşileri, piknik organizasyonları, İstanbul'da vapur/tekne kiralayarak boğaz turu, Edirne, Konya, Ankara, Bilecik, Kapadokya, Safranbolu, Ahlat ve Çanakkale'ye gezi, 3 gün 4 gece Bosna'ya (25 kişi) gezi yer aldı.

Öte yandan kardeş belediyeler olan Mülhem, Mohaç, Prizren, Srebrenitsa, İskeçe'den gelen beşer kişinin yemekleri ve uçak biletleri dahil her türlü giderinin karşılanacağı belirtildi.

Öte yandan ilçede yapılacak etkinlikler için halı kaplama, ışıklı tabela, zincir ve papatya balon, tül süslemeleri, helyum gazlı balon, 200 vazo çiçek, 200 buket çiçek, 3 bin karanfil, 3 bin gül, kokteyl, irmik helvası, etli pilav, döner, lokma, pizza da bu etkinliklerin içerisinde yer aldı.

Etkinliklerde dağıtılacak Çeşmi Bülbül'e 6.5 milyon

Belediye etkinliklerde dağıtılmak üzere 20 Ocak'ta sözleşme imzalayarak 6 milyon 407 bin TL'ye Çeşm-i Bülbül cam ürünleri; Çeşm-i Bülbül ibrik (1000 adet), Çeşm-i Bülbül kulplu vazo (50 adet), Çeşm'i Bülbül Kana sürahi (150 adet), şerbetlik (150 adet) bakraç, seccade (5000 adet), ajanda, not defteri, fesleğen kutusu (10000 adet) flaş bellek, kalem, yağmurluk (5000), şapka (7500), tişört (5000 adet), şemsiye (1000 adet) ve bez çanta ile tela çanta satın aldı.