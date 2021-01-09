AKP'li belediyeye 'kentsel dönüşüm' tepkisi: "Kapılarımıza tebligat yapıştırıldı ve 30 gün süre verildi"

Güngören Belediyesi'ne bağlı Tozkoparan Mahallesi'nde yurttaşlar Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve Güngören Belediyesi'nin birlikte yürüttüğü projeye karşı tepkili. TOZDER Başkanı Ömer Kiriş, “Güngören Belediyesi’nin bastırmasıyla süreç hızlandırıldı. 22 Aralık’ta kapılarımıza bir tebligat yapıştırıldı ve 30 günlük süre verildi" dedi.

İstanbul'da AKP'li Güngören Belediyesi'ne bağlı Tozkoparan Mahallesi kentsel dönüşüm mücadelesi veriyor. "30 gün içerisinde evlerinizi boşaltın, aksi takdirde elektrik, su ve doğal gazınız kesilecek" tehdidi ile karşı karşıya kalan mahalleli, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve Güngören Belediyesi'nin birlikte yürüttüğü projeye karşı tepkili.

www.krttv.com.tr'den Melis Önderoğlu'nun haberine göre, Tozkoparanlılar Derneği (TOZDER) Başkanı Ömer Kiriş ve TÜKODER Genel Sekreteri Avukat Onur Cingil, sürece ilişkin açıklamalarda bulundu.

Tozkoparan bölgesinin daha önce AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından ‘riskli alan’ ilan edildiğini, hak sahibi 18 kişi tarafından da bu ilana açılan 2 tane davanın olduğu ve davaların devam ettiğini belirten TOZDER Başkanı Ömer Kiriş, “Güngören Belediyesi’nin bastırmasıyla süreç hızlandırıldı. 22 Aralık’ta kapılarımıza bir tebligat yapıştırıldı ve 30 günlük süre verildi. 4 Temmuz 2019’da çıkartılan 6/A yasasında yapılan değişiklik ile verildi bu 30 günlük süre. 30 günün ardından evler boşaltılmazsa suyu, doğal gazı ve elektriği kesme girişiminde bulunacaklar. Bu raporun da İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Mühendislik Fakültesi İnşaat Bölümü’nden iki doçent ve bir yüksek mühendis tarafından verildiği söyleniyor. Ancak bölgedeki 10’ar dairelik apartmanlarda ve kooperatif binalarda, ki hepsi kat mülkiyetlidir, hiç kimsenin binasına girilip herhangi bir inceleme yapılmadı" dedi.

"Bizim mahallemizin özelliği boş alanlarının çok olması" diyen Kiriş, "O sebeple istedikleri şey, boş olan yerleri imara açıp, kendi iradelerine geçirmek. Bütün olay bu. Mahalleli şu an kara kara düşünüyor, ancak herkes pandemi ile uğraşırken bunun ne anlama geldiğini de çok iyi biliyor” ifadelerini kullandı.

"Halk çok tepkili"

Geçtiğimiz günlerde Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile bir toplantı yapıldığını belirten Kiriş, kendilerine sözleşme imzalanması yönünde söz verildiğini ancak sözleşme yerine muvafakatname ile karşılaştıklarını söyledi.

Kiriş, sözlerine şöyle devam etti: “Bakan Kurum ile bir toplantı yaptık. Bize, 'Gidin, sözleşmeye imza atın' dedi. Ancak ortada sözleşme yoktu. Sözleşme beklerken muvafakatname ile karşılaştık. Türkiye Cumhuriyeti’nin Bakan’ı, muvafakatname ile sözleşme arasındaki farkı bilmiyor mu? Biliyor. İnsanların ağzına bir parmak bal çalmak istedi ancak burada örgütlü ve bilinçli bir toplum var... Bu sebeple halk çok tepkili.”

"Çok pişmanım"

Mahalle sakinleri de yaşananlar adına oldukça üzgün ve endişeli. 40 yıldır Tozkoparan’da yaşadığın belirten Halit Akın Çakır, “Önceden beri kentsel dönüşüm mevzusu vardı. O zaman inanmamıştık, 'Devlet nasıl bizim hakkımızı yer?' diye. Şimdi çok pişmanım. Tebligatı görünce yine inanmadım, birinin bize şaka yaptığını düşündüm. Koştur koştur Tozkoparan Bilgilendirme Merkezi’ne (TOBİM) gittim. Konunun aslını sordum, kabul ettiler. 'Peki, sözleşme varsa imzalayalım, 30 gün değil 2 gün içerisinde de boşaltırız. Yeter ki hak yerinde olsun, biz mağdur olmayalım' dedim. 'Sözleşme yok, siz çıkıp gideceksiniz, 1.150 kira yardımı var…' dediler.

Ardından belediyeye gittim. Orada da bize yine şunu dediler: 'Çıkıp gideceksiniz, devlete güveneceksiniz', 30 gün sonra elektriğimizi suyumuzu kesip, bizi polisle, kolluk güçleriyle oradan atıp atmayacaklarını sorduğumda ise Güngören Belediye Başkan Yardımcısı Rıza Uçan, 'Evet, tatsız olaylar yaşanmasın' dedi. Bizleri resmen tehdit ediyorlar” ifadelerini kullandı.