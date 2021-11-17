AKP'li belediyenin millet bahçesi projesine yargı freni

Meslek odalarının, ilçe halkının ve siyasi partilerin de dahil olduğu yargı sürecinde itirazları değerlendiren mahkeme, belediyenin aldığı yıkım kararını oybirliği ile hukuka aykırı buldu. Yürütmeyi durdurma kararıyla birlikte, esnafın gözü şimdi millet bahçesi için yapılan imar değişikliğine dair açılan iptal davasına çevrildi. İzmir Büyükşehir Belediyesi ve meslek odalarının da açtıkları bir diğer davada benzer şekilde iptal kararı alındığı takdirde bu kez projenin tümden iptali gündeme gelecek.