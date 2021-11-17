T24 LogoT24 Logo
Gündem

AKP'li belediyenin millet bahçesi projesine yargı freni

Diğer davada da iptal kararı alındığı takdirde bu kez projenin tümden iptali gündeme gelecek

Temsili görsel

17 Kasım 2021 07:37

İzmir, Bergama Belediyesi’nin onlarca esnafın etkileneceği millet bahçesi projesine yargı “dur” dedi. Mahkeme, AKP’li belediyenin proje için açtığı 14 Eylül Stadı yıkım ihalesinin yürütmesini durdurdu.

izmirmillet bahçesihakan koştubergamabergama belediyesi
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24