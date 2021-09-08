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AKP’li belediyenin 450 milyonluk ihalesine MHP’den itiraz: Usulsüz ve adrese teslim

MHP'li iptal dilekçesi verdi

08 Eylül 2021 14:17

AKP’li Kırıkkale Belediyesi, bedeli EDS gelirlerinden ödenmek üzere, bazı caddelerin asfalt çalışmasından, kaldırım yapımına, yaya geçidi çiziminden, otobüs ve iş makinası alımına kadar çok sayıda kalemin olduğu bir ihale yaptı. 21/b yöntemiyle davetiye usulü gerçekleştirilen ihale 450 milyon TL'ye ASELSAN’a verildi. MHP’li Kırıkkale Belediye Meclis Üyesi Murat Tanır, ihalenin 21/b şartlarını taşımadığı ve adrese teslim bir ihale olduğu gerekçesiyle iptali için itirazda bulundu.

AKP'li Kırıkkale Belediyesi geçtiğimiz günlerde son yılların en büyük ihalesini gerçekleştirdi. İhaleyi kazanan şirket ASELSAN olarak belirlendi.

MHP’li meclis üyesinden itiraz

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