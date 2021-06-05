AKP'li belediyenin bisiklet çekilişini AKP'liler kazandı, açıklama geldi: Panelden otomatik olarak sonuçlandı

AKP'li Partili Sakarya Büyükşehir Belediyesi, 3 Haziran Dünya Bisiklet Günü için 1 Haziran’da sosyal medya hesabından düzenlediği bisiklet çekilişinin sonuçlarını açıkladı.

Birgün'den Anıl Ataş'ın haberine göre açıklanan listede yer alan 10’u asıl, 5’i yedek olmak üzere 15 kişiden 7'si AKP ve MHP’ye yakın isimler ile kamu çalışanlarından oluştu.

Çekilişin kazananları listesinin başında yer alan isim AKP Sapanca Kadın Kolları Seçim İşleri Başkanı Fatma Uğurlu olurken listedeki diğer isimler, Hak İş Sakarya İl Başkanı ve Hizmet İş Sendikası Sakarya Şube Başkanı Mehmet Mesut Gökdemir’in eşi Tuğba Gökdemir, Anadolu Ajansı Muhabiri Yücel Velioğlu, Sakarya İl Milli Eğitim Müdürlüğü Sivil Savunma Şefi Ercan Bayram, Sakarya Elektrik Dağıtım A.Ş. (SEDAŞ) çalışanı olan @yks_54 adlı kullanıcı oldu.

Yedek listede ise, AKP Sakarya İl Gençlik Kolları Yönetim Kurulu Üyesi Merve Zeynep Özöktem ile Sakarya Ülkü Ocakları Üyesi Aybüke Toska yer aldı.

Durumun kamuoyunda tepki çekmesinin ardından Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, "haksız ithamlara maruz kalmak bizleri üzmüştür" denilirken, çekilişin Twitter paneli üzerinden gerçekleştirildiği ve otomatik olarak sonuçlandığı kaydedildi.

Öte yandan belediyenin sosyal medya hesabından çekilişi kazananlara ilişkin paylaşımın da silindiği görüldü.