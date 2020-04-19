AKP'li belediyelerin yaptığı 'balkon buluşmaları' etkinliği Kadıköy'de kaymakamlığa takıldı!

Kadıköy Belediyesi'nin, yeni tip Koronavirüs nedeniyle 23 Nisan'da gerçekleştirmeyi planladığı 'balkon buluşmaları' kaymakamlık tarafından yasaklanırken, benzer etkinliklikleri kayyım atanan Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi ve İstanbul Eyüpsultan Belediyesi'nin yapması ise dikkat çekti.

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin (TBMM) açılış günü olan 23 Nisan yaklaşırken, Koronavirüs nedeniyle halka açık toplu gösteriler yapılamıyor.

Birgün'ün haberine göre; bu kapsamda halka açık etkinliğini iptal eden belediyelerden biri de Kadıköy Belediyesi oldu. Belediye bu durumu, ‘balkon buluşmaları’ adını verdiği alternatif etkinliklerle telafi etmek istedi. Ancak bugün Kadıköy sokaklarında düzenlenen bu etkinlik, ilçe kaymakamlığına takıldı.

Kamuoyuna bir bilgilendirme yapan Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı, alternatif 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamalarının Kadıköy Kaymakamlığı tarafından yasaklandığını duyurdu.

AKP'li belediyeler yapabiliyor!

Kadıköy Belediyesi'nin alternatif 23 Nisan etkinliği yasaklanırken, AKP'nin kontrolündeki belediyelerin benzer etkinlikleri ise sorunsuz şekilde gerçekleştirildi.

Kayyumla yönetimi değiştirilen Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi ve İstanbul Eyüpsultan Belediyesi'nin engellenmeyen bu etkinliklerine, Kadıköy Belediyesi de Twitter hesabından dikkat çekti. Belediye "Size yasak yok mu" paylaşımıyla çifte standarta dikkat çekti.

“Mülki idarenin, bu kararı hangi refleksle aldığı bizce malum” diyen Odabaşı, "Ama, bu zor günlerde, birazcık da olsa yüzlerini güldürmeyi başardığımız çocuklara ve Kadıköy halkına nasıl bir gerekçe sunacaklarını merak etmekteyiz." ifadelerini kullandı.