İstanbul Büyükşehir Belediye(İBB) Meclisinde çoğunluğu elinde bulunduran AKP Grubunun, İBB’nin mülkiyetindeki değerli arazileri, 'yeşil alan' ilan ederken AKP’li belediyelerin arsa satışlarının yüzde 200 arttığı öğrenildi.

Kayıtlara göre, AKP’li belediyelerinin geçen yıl sattığı veya satışa çıkardığı arsaların muhammen bedeli 336 milyon 757 bin 243 TL. Bu yılın ilk 8 ayında satılan veya satışa çıkartılan arsaların muhammen bedeli ise bir milyar TL’yi aşmış durumda. Satılan veya satış kararı alınan, çok sayıdaki arsanın toplam büyüklüğü ise 452 bin 170 metrekare.

Pendik ve Tuzla en önde

ANKA'dan Oktay Yıldırım'ın haberine göre en çok arsa satan AKP’li belediyeler arasında Pendik Belediyesi liderliğini koruyor. Pendik Belediyesi 8 ayda kendi mülkiyetindeki 15 arsa için satış kararı aldı.

Tuzla Belediyesi ise 10 taşınmaz satışı ile ikinci sırada geliyor. Arsa satış kararı alan diğer ilçe belediyeleri arasında Bağcılar, Başakşehir, Bayrampaşa, Çatalca, Çekmeköy, Eyüpsultan, Fatih ve Ümraniye de yer alıyor.

Başakşehir Belediyesi’nin arsa satışı karşılığı hasılat paylaşımı yöntemiyle satılması kararı aldığı arsaların muhammen bedelleri oldukça yüksek.

-Başakşehir Belediyesi’nin mülkiyetinde yer alan 1426 ada 8,9,10 ve 11 nolu parseller için 450 milyon TL muhammen bedel belirledi.

-1425 ada 6, 7 ve 8 nolu parseller için ise belirlenen muhammen bedel 295 milyon TL.

-Başakşehir Bahçeşehir 2.Kısımda bulunan 558 ada 4 ve 7 nolu parsellerin muhammen bedeli ise 120 milyon TL olarak belirlendi. Başakşehir’de toplam 9 parsel arsa 865 milyonu buluyor.

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