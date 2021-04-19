Belediyeler aracılığıyla 'insan kaçakçılığı' iddiasında yeni ilçeler

Malatya Yeşilyurt Belediyesi aracılığıyla Almanya’ya gidenlerin Türkiye’ye dönmediğinin ortaya çıkması ile başlayan “insan kaçakçılığı” sisteminde başka AKP’li belediyelerin de olduğu iddia edildi. Elazığ Arıcak, Akçakiraz, Baskil, Ordu Korgan, Tokat Erbaa ve Bursa Yıldırım gibi ilçelerde de benzer olayların yaşandığı ileri sürüldü.

Kocaeli Dilovası Belediyesi’nin Ekim 2020’de, Ankara Kızılcahamam Belediyesi’nin ise 6 Ağustos 2020’de, Almanya’nın Hannover kentine gezi düzenleme kararı aldığı belirlendi. İki belediyenin planladığı geziler, salgın nedeniyle gerçekleştirilemezken, Kızılcahamam Belediye Meclisi’ndeki karara, 3 İyi Partili meclis üyesinin şerh koyduğu öğrenildi.

Malatya’nın AKP’li Yeşilyurt Belediyesi, Eylül 2020’de, “Çevreye Duyarlı Bireyler Yetiştirmek Projesi” kapsamında Almanya’nın Hannover kentinde düzenlenecek olan çevre, eğitim ve kültürel inceleme gezisine 53 kişinin gönderilmesine karar vermişti. Ancak geziye gidenlerin birçoğunun geri dönmemesi ile insan kaçaklığı iddiaları gündeme geldi. Cumhuriyet'te yer alan habere göre, olayın yalnızca Yeşilyurt Belediyesi ile sınırlı kalmadığı, benzer olayların Elazığ Arıcak, Akçakiraz, Baskil, Ordu Korgan, Tokat Erbaa, Bursa Yıldırım gibi belediyelerde de yaşandığı iddia edildi. Bu ilçelerde de çeşitli dernekler aracılığı ile Almanya’nın çeşitli kentlerine geziler düzenlendiği ancak birçoğunun geri dönmediği öne sürüldü.

Kamuoyuna yansıyan iddialara göre, yaşanan olayların merkezinde iki Bingöllü isim var. Biri eski Bingöl Servi Belediye Başkanı Ali Ayrancı, diğeri de Almanya’da yaşayan Ersin Kilit. İddiaya göre, yurt dışına gitmek isteyenler Ayrancı’ya yüklü miktarda ödeme yapıyor. Bu isimler, aracı belediyeler ve Almanya’daki Kilit tarafından düzenlenen gezi listelerine dahil ediliyor ve kendilerine hizmet pasaportu çıkarılıyor. Pasaportu alanlar, gezi ekibi ile birlikte yurtdışına çıkarılıyor. Daha sonra bu kişiler orada kalarak, iltica başvurusunda bulunuyor. Organizasyonun Almanya merkezinde ise Kilit ailesine ait şirketler olduğu öne sürülüyor. Ancak Ayrancı ve Kilit, iddiaları reddediyor.

Gerçekleşen olayların yanı sıra girişimde bulunulan ancak sonuçlandırılmayan geziler olduğu da öğrenildi. Ağrı’daki Doğubeyazıt Belediyesi’nin çalışmalarını başlattığı geziye ilişkin işlemlerin asıl niyetin anlaşılmasının ardından durdurulduğu belirtildi. Sonuca ulaşmayan girişimlerden ikisinin de Kocaeli Dilovası ve Ankara Kızılcahamam belediyelerinde yaşandığı öne sürüldü.