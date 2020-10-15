AKP'li belediyeden bakanlık binasına binlerce liralık tadilat

AKP’li Mamak Belediyesi, Milli Savunma Bakanlığı binasına binlerce liralık tadilat yaptı. AKP'li Belediye Başkanı Murat Köse, “Milyonlarca liralık bütçesi olan bakanlığın binasına neden tadilat yaptınız?” sorusuna, talebin bakanlıktan geldiğini belirterek, "Kamu kurumları zaman zaman belediyelerden böyle taleplerde bulunabilir" diye yanıt verdi.

Kamu İhale Bülteni’nde yer alan bilgilere göre, AKP’li Mamak Belediyesi’ne bağlı Fen İşleri Müdürlüğü, 11 Eylül tarihinde “Milli Savunma Bakanlığı Merkez Binası iç bahçe zemin kaplamalarının yenilenmesi ve çevre düzenlenmesi işi” için bir ihale düzenledi. 580 bin TL teklif veren şirketle 28 Eylül tarihinde sözleşme imzalandı.

BirGün’ün sorularını yanıtlayan AKP’li Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, ihaleye ilişkin, “Milli Savunma Bakanlığı’ndan böyle bir talep geldi biz de bu talebi olumlu karşıladık. Kanunun bize verdiği yetkiyle belediye meclisimizden bu işin kararını alıp ihalesini yaptık. İhalenin ardından da çalışmalar başladı ve sanırım kısa süre sonra da tamamlanacak” diye konuştu.

“Milyonlarca liralık bütçesi olan Milli Savunma Bakanlığı binasına neden belediye bütçesinden tadilat yaptınız ?” sorusuna da AKP’li Köse, “Bütçe, milletimizin bütçesi. Bakanlığın bütçesi de belediyenin bütçesi de milletindir. Kamu kurumları zaman zaman belediyelerden böyle taleplerde bulunabilir” dedi.