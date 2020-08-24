AKP'li belediyeden 2.1 milyon liralık ihale: Proje Eyüp Sultan'ın zaman yolculuğu

AKP’li Eyüpsultan Belediyesi, Eyüp Sultan olarak bilinen Ebu Eyyub el Ensari’nin ‘sanal gerçeklik’ ile canlandırılacağı bir proje için 2.1 milyon lira harcadı.

BirGün'den İsmail Arı'nın haberine göre, Eyüpsultan Belediyesi, Eyüpsultan Zaman Yolculuğu Projesi adı altında 10 Temmuz tarihinde bir ihale düzenledi. İhaleye sadece MTE Yapı Ticaret Anonim Şirketi katılırken, şirket 2 milyon 115 bin TL teklif vererek ihaleyi aldı.

Belediye ile şirket arasında 14 Ağustos tarihinde sözleşme imzalanırken şirketin projeyi 120 gün içerisinde tamamlaması istendi.

Sanal gerçeklikle Eyüp Sultan

Projenin ihale dosyasında yer alan bilgilere göre, Eyüp Sultan olarak tanınan Ebu Eyyub el Ensari’nin Medine’den Yola çıkarak Şam’a uğraması ve oradan İstanbul önlerine gelerek İstanbul’u kuşatması bir sanal gerçeklik (Virtual Reality - VR) teknolojisi ile canlandırılacak.

Projenin Eyüpsultan ilçesinin tanıtımı amacıyla da hayata geçirileceği ve 17’nci yüzyılda Eyüpsultan’ın durumu ve cumhuriyet sonrasında Eyüpsultan ilçesinin durumunun üç boyutlu modelleme ile canlandırılarak gösterileceği belirtildi. Projede, üç boyutlu sanal gerçeklik gözlükleri, sanal gerçeklik uçuş simülatörleri ve görsel ekranlar da kullanılacak.

Türkiye Ticari Sicil Gazetesi’nde yer alan bilgilere göre ihaleyi kazanan şirketin sahibi eski AKP Beykoz İlçe Başkan Yardımcısı Muhammed Talha Enis.

Enis’in babası Şerif Enis de Biat İnşaat isimli bir şirketin sahibi. Biat İnşaat Şirketi’nin internet sitesinde yer alan bilgilere göre, Zaman Gazetesi’nin 15 bin metrekarelik genişliğindeki matbaa tesislerini Biat İnşaat tarafından inşa edildi. Biat İnşaat, AKP’nin uzun yıllarca boyunca Kızılcahamam’da kamp yaptığı Asya Termal Otel’i de inşa eden şirket olarak biliniyor.