AKP'li belediyeden 1 milyon liralık ‘gezi’ açıklaması: Türkiye'de pahalılıkla ilgili bir sıkıntı var ama fiyat çok uygun bence

Afyonkarahisar Belediye Başkanı ve 4 AKP’li İlçe Belediye Başkanının olduğu grup, Teknik Gezi” adı altında 67 kişiyle yurt dışı gezisine çıkıyor. 4-9 Mayıs tarihinde yapılacak 6 günlük gezi, 1 milyon 21 bin liraya mal olacak. Gezinin maliyetinin gündeme gelmesine ilişkin olarak, başkan yardımcısı Murat Öner, “Programımızda ateş dansı yok. Türkiye'de pahalılıkla ilgili bir sıkıntı var ama fiyat çok uygun bence" dedi.

Cumhuriyet gazetesinden Rabia Azra Sözcü’nün haberine göre, "Teknik gezi programınıza gelen tepkiler hakkında neler söylemek istersiniz?" sorusuna, "Bu başlıkla yapılan haberler tamamen önyargılıdır. Gezinin içerisinde böyle bir şey yok, amacı da bu değil. Geziye katılacak insanlar öyle bir şeye katılacak karakterde insanlar değil. "Orada geneleve gidecek misiniz?" minvalinde haber yapılıyor. Haber yapılacak tabii, eleştiri en güzel şey ancak eleştiri, ülkenin hayrınaysa yapılmalı." yanıtını verdi.

Öner şunları kaydetti:

-Gezinin maliyeti de tartışma konusu oldu. 1 milyon 21 bin lira deniyor...

"Çevre Hizmetleri Birliği, Afyon Belediyesi'nin de üyesi olduğu Afyon'daki tüm belediyelerin özel idaresinden oluşan bir birlik. Bu kararı Afyon Belediyesi tek başına almıyor, tüm belediyeleri temsilen alınan bir karar. Birliğin ücret noktasını tam bilmiyorum ama o civarlarda olabilir çünkü 5-6 günlük bir gezi. Kişi başı 15 bin liraya denk geliyor olabilir."

-Geziye siz de katılacak mısınız?

"Ben ismimi Çevre Birliği'ne vermedim. Ben gitmeyeceğim. Birlik'ten listeyi alıp bakabilirsiniz. Gidebilirim de, bu da önemli değil yalnızca haberin yapılış tarzı hoş değil.

-Zamlar ve hayat pahalılığı sürerken gezinin maliyetine vatandaşlar tepki gösterdi. Neler söyleyeceksiniz?

Tepki yok ki, evet pahalılıkla ilgili bir sıkıntı var ama bu dönemde siz 'ateş dansı' izlemeye gidecekler derseniz tepki gösterirler. O insanlar ateş dansını izlemeye, zorla çekseniz dahi gitmez. İstanbul'dan Afyon'a günü birlik gelseniz 15 bin liradan fazla ödersiniz. Fiyat çok uygun bence."