AKP'li belediyede toplu ulaşıma yüzde 20 zam

AKP’li Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi’nin toplu ulaşıma yüzde 20 oranında zam yapması tepkiye yol açtı. DEVA Partisi Şanlıurfa İl Başkanı Ahmet Tüysüz, zammın hemen geri alınması çağrısında bulunarak, “Pandemide insanların kepenk kapattığı, parasızlıktan intihar ettiği pek çok belediyenin özellikle indirime gittiği bir dönemde güne zam haberiyle uyanmak kaynakların yerli yerinde kullanılmamasının ve kötü yönetimin bir sonucudur” dedi.

Covid-19 salgını nedeniyle Şanlıurfa’da vatandaş ciddi ekonomik sorunlar yaşarken, AKP’li Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi’nin yılbaşından itibaren toplu ulaşıma zam yaptı. Yapılan zamma göre toplu ulaşımda şehir içi tam yolcu ücreti 2.25 TL’den 2.70 TL’ye, öğretmen 2 TL’den 2.40 TL’ye ve indirimli ücret ise 1.50 TL’den 1.80 TL’ye yükseltildi.

Toplu ulaşıma zam için 'güncelleme' denildi

AKP’li Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi’nin ulaşıma yaptığı zam kararının, belediye Ulaşım Daire Başkanlığı Toplu Taşıma Şube Müdürlüğü Komisyonu’nda oybirliği ile alındığı belirtildi. Kararda “zam” yerine “güncelleme” sözcüğü şu şekilde kullanıldı:

“Ulaşım Daire Başkanlığı Toplu Taşıma Şube Müdürlüğü 21538 sayılı yazısı ile artan girdi maliyetleri nedeniyle toplu taşıma ücret tarifelerinin güncellenmesi ve belirlenen yeni ücret tarifelerinin 01.01.2021 uygulanması talep edilmektedir. Karar, artan girdi maliyetleri nedeniyle toplu taşıma ücret tarifelerinin güncellenmesi ve belirlenen tarifelerinin uygulanması Ulaştırma Daire Başkanlığı Komisyonu tarafından oy birliği ile kabul edilmiştir"

"Zam derhal geri alınmalı"

Yılbaşından itibaren uygulanmaya başlanan toplu ulaşım zammına DEVA Partisi İl Başkanı Ahmet Tüysüz sosyal medyadan tepki gösterdi. Tüysüz, twitter hesabından şu açıklamayı yaptı:

“Pandemide insanların kepenk kapattığı, parasızlıktan intihar ettiği pek çok belediyenin özellikle indirime gittiği bir dönemde güne zam haberiyle uyanmak kaynakların yerli yerinde kullanılmamasının ve kötü yönetimin bir sonucudur. Özellikle dar gelirli kesim uzak semtlerde ikamet etmekte ve birden fazla araç kullanmak zorunda hastane ve üniversiteye gidiş gelişler tek araçla neredeyse mümkün değil. Bu haliyle çok ağır bir külfet, belediyeler karı değil hizmeti öncelemeli. Sosyal devlet bunu gerektirir. Asıl fedakarlık yapması gerekenler en az gelire sahip olan bu pandemi döneminde toplu taşıma araçlarına binerek ek risk almak zorunda kalanlar mı? İnsanların bozuk paralarına bile göz koyan temah edenler iflah olabilir mi? Bence bu zam uygulanmadan derhal geri alınmalı...”