AKP’li belediyede suya zam kararı

Katı atık toplama ve bertaraf işlemlerinin ücretini vatandaşların su faturasına yansıtılmasına karar veren AKP'li Trabzon Büyükşehir Belediyesi, şimdi de suya zam kararı aldı.

Sözcü’den İsmail Akduman’ın haberine göre, TİSKİ Genel Kurul toplantısında, suyun metreküp fiyatının 4 lira 31 kuruştan 5 lira 22 kuruşa yükseltilmesini içeren yeni tarife cetveli plan ve bütçe komisyonuna sevk edildi. Katı Atık Entegre ve Bertaraf Tesisi için faturalara yansıyacak bedelden sonra suya zam yapılmasına vatandaşlar tepki gösterdi.

Maddenin komisyondan geldiği halinde kabul edilmesi durumunda konutlarda suyun fiyatının 91 kuruş daha zamlanacağını söyleyen bağımsız meclis üyesi Davut Çakıroğlu, “Ülkede zam yapılmayan bir şey kalmadı. Enflasyon aldı başını gidiyor. Vatandaş geçim derdine düşmüş. Belediye de şehirde su sorunu çözmeden zam yapma hazırlığına girmiş. Katı atık toplama bedellerini de vatandaşın sırtına yüklediler. Vatandaşın musluğundan su yerine zam akacak” ifadelerini kullandı.