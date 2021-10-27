AKP'li belediye, pazar artıklarını toplayan vatandaşlar için "temizlik yapılmıştır" paylaşımı yaptı!

Bursa'da AKP'li Karacabey Belediyesi'nin Temizlik İşleri Müdürlüğü'ne ait sosyal medya hesabından skandal bir paylaşımda bulunuldu. Pazar artıklarını toplayan vatandaşların fotoğrafının altına "İlçemizde bulunan Ömer Matlı Kapalı Pazar Yeri Salı Pazarı sonrası temizlik yapılmıştır" diye yazıldı.
Sözcü gazetesinin haberine göre; Karacabey Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü, sosyal medya hesabından Ömer Matlı Kapalı Salı Pazarı'nda çürük meyve ve sebze toplayan vatandaşların fotoğrafını paylaştı.
Altına da "İlçemizde bulunan Ömer Matlı Kapalı Pazar Yeri Salı Pazarı sonrası temizlik yapılmıştır" notunu yazdı. Belediye, tepkiler üzerine paylaşımı kaldırdı.
AKP’li Belediye Başkanı Ali Özkan ise, "Pazar sonrası pazarcı esnafının geriye bıraktığı çürük gıdaları temizlik görevlileri topladı" diyerek kendisini savundu.