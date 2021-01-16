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AKP'li belediye meclis üyesi, Koronavirüs aşısı oldu; "Sağlıkçı değilse; aşıyı nasıl yaptırdı?"

16 Ocak 2021 00:09

Eski CHP Milletvekili, gazeteci Barış Yarkadaş, Twitter hesabından eski AKP Eskişehir Gençlik Kolları Başkanı ve şuan belediye meclis üyesi olan avukat Fatih Özata'nın Koronavirüs aşısı olduğunu paylaştı. Yarkadaş, "Gerçekten merak ettiğim için soruyorum; Özata aynı zamanda sağlıkçı değilse; aşıyı nasıl yaptırdı?" dedi. 

Yarkadaş'ın paylaşımı şöyle: 

"AKP Eskişehir eski Gençlik Kolları Başkanı, şimdiki dönem Bld. Meclis Üyesi AVUKAT Fatih Özata, instagram hesabında COVİD aşısı olduğunu duyurmuş. Özata aynı zamanda sağlıkçı değilse; aşıyı nasıl yaptırdı? Gerçekten merak ettiğim için soruyorum. Umarım mantıklı bir cevabı vardır."

 

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