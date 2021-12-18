AKP'li belediye meclis üyesi: Evin 300 bin TL'den 700 bin TL'ye çıkınca seviniyorsun ama akaryakıta 60 kuruş zam gelince kıyameti koparıyorsun; vicdanını yokla

AKP Ağrı Belediye Meclisi Üyesi Selma Gökçen, ev ve araba fiyatları artınca sevinenlerin, akaryakıta 60 kuruş zam gerince kıyameti kopardığını söylerken, "Vicdanını yokla!" dedi.

Gökçen, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Evin 300 bin tl den 700 bin tl ye çıkınca seviniyorsun! Araban 200 bin tl den 600 bin tl ye çıkınca seviniyorsun! Ama akaryakıta 60 kuruş zam gelince kıyameti koparıyorsun, vicdanını yokla !?" derken, çok sayıda tepki aldı.

Tepkilerin ardından bir paylaşım daha yapan Gökçen "Araştırın bakın kardeşim ! Bağkur maaşından başka maaşım varsa ev arabada veya iş yeri dahil Allah şahidim olsun istifa ederim.." ifadesini kullandı.