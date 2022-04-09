AKP'li belediye imar planlarına park alanı olarak işlenen 4 bin metrekarelik araziye kaymakam konutu ve polis merkezi izni verdi

AKP’li Bayrampaşa Belediyesi, imar planlarına park alanı olarak işlenen 4 bin metrekarelik araziye kaymakam konutu ve polis merkezi inşa edilmesine onay verdi.

İstanbul’daki AKP’li Bayrampaşa Belediyesi tartışma yaratacak bir karara imza attı. Bayrampaşa Belediye Meclisi’nin nisan ayı oturumunda Kocatepe Mahallesi’nde yer alan ve imar planlarına park alanı olarak işlenen kamu arazisiyle ilgili bir imar planı değişikliği teklifi görüşüldü. Birgün'den İsmail Arı imzalı habere göre, plan teklifinde ise kaymakam konutu ve polis merkezi amirliği binası inşa edilmesi için 4 bin metrekare büyüklüğündeki kamu arazisinin park alanı statüsünden çıkarılarak resmi kurum alanı (lojman+emniyet) dönüştürüleceği belirtildi.

Gerekçe

Teklifte plan değişikliğinin gerekçesi ise “Yeni polis merkezi amirliğini kurulmasına ihtiyaç duyulduğu için imar planı değişikliği talebinde bulunulmuştur. Kaymakamlık konutu ihtiyacı doğrultusunda da uygulama imar planı değişiklikleri hazırlanmıştır” şeklinde açıklandı.

CHP "hayır" oyu kullandı, değişiklik AKP’li ve İyi Partili meclis üyelerinin oylarıyla kabul edildi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) ilgili birimleri ise AKP’li Bayrampaşa Belediyesi’nin imar planı değişikliğine ilişkin görüş bildirdi. İBB’nin görüşünde Bayrampaşa Belediyesi’nin söz konusu park alanını imara açarken eş değer büyüklükte yeni bir alanı park için ayırmadığına dikkat çekildi. Meclis toplantısında CHP Meclis Grubu adına konuşan Grup Başkanvekili Avukat Atilla Özen ise yeşil alanların imara açılmasına karşı olduklarını, yeşil alana olan ihtiyacın daha çok olduğunu, park alanına konut yapılmasında kamu yararı bulunmadığını belirterek, şehircilik ilkelerine ve planlama tekniklerine uygun olmayan plan değişikliğine hayır oyu kullanacaklarını söyledi.

İmar planı değişikliği CHP’li meclis üyelerini ret oylarına karşın AKP’li ve İYİ Partili meclis üyelerinin oylarıyla kabul edildi.