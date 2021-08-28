AKP'li belediye içinde iki çocuk parkının da olduğu 11 arsayı satışa çıkarttı

AKP’li Elazığ Belediyesi, merkez Cumhuriyet Mahallesi’ndeki 11 adet arsayı ihale yoluyla satışa çıkarttı. Satışa çıkartılan alanların arasında iki adet çocuk parkının bulunmasına muhalefetten tepki geldi.

AKP'li Elazığ Belediyesi, merkez Cumhuriyet Mahallesi’nde 11 adet arsasını ihale yoluyla satışa çıkardı.

Satışa çıkardığı 11 arsanın içerisinde çocuk parklarının da olması muhalefet tarafından tepkiyle karşılandı. Elazığ Belediyesi ise satışa çıkartılan alanlardan bir rant beklentilerinin olmadığını kaydederek kendilerini savundu.

"Yeşil alanlarla ilgili sıkıntımız var"

Sözcü gazetesinin haberine göre; arsa satışları kararlarından komisyonlarda yer verilmediği için bilgilerinin olmadığını belirten Elazığ Belediyesi İYİ Parti Meclis Üyesi Gültekin Koç, "Elazığ'da yeşil alanların, park alanlarının betonlaştırılmasına karşıyız. Bu konuda Türkiye'nin birçok ilinde olmak üzere Elazığ'da da çok büyük yanlışlıklar yapılıyor. Elazığ'da zaten yeşil alanlarla ilgili bir sıkıntımız var. Elazığ'ın şiddetle yeşil alana ihtiyacı var, yeşil alanların sayısını artırmak gerekirken mevcut alanların yerine bina yapmak doğru bir yaklaşım olduğunu düşünmüyorum. İYİ Parti meclis üyeleri olarak bu duruma itiraz edeceğiz" dedi.

Elazığ Belediye Başkan Yardımcısı: O bölge, riskli alan ilan edilmiş

Satışa çıkartılan yerlerin 2013 yılında Bakanlar Kurulu kararıyla riskli bölge ilan edildiğini belirten Elazığ Belediye Başkan Yardımcısı Sabahattin Uçar, "Bakanlar Kurulu tarafından o bölge 2013 yılında riskli alan edilmiş. Bunun içerisinde orada bulunan sarı evler ve beyaz evler diye tabir edilen konutlar da var, yol da var, yeşil alan da var. O alanın tamamı riskli alan ilan edilmiş. Riskli alan ilan edildiği zaman artık orası riskli olarak görüldüğü için orada yeniden bir kentsel dönüşüm plan, proje ve tasarımlarını yeniden yapmak zorundasınız." şeklinde konuştu.

Elazığ Belediyesi’nin bu yerlerden bir rant yada başka bir beklentisi olmadığını belirten Uçar, "O bölgede plan yapma yetkisi Elazığ Belediyesi’nin değil bakanlığındır. Alanın bakanlık tarafından tekrardan revizesi yapılacak. Vatandaşlarla bu planlar üzerinde görüşülüp konuşuldu. Yeni yapılan plan içerisinde yeşil alan, sosyal donatı alanı ve 25 metrelik yollar bırakılmış. Yeni planda işlemiş olan yollarını, yeni işlenmiş olan yeşil alanlarını hepsini düzenleyip yeniden temize çıkaracaktır. 8 senedir çözülemeyen bir sorun bizim dönemimizde ve kısa süre içerisinde çözüldü" ifadelerini kullandı.