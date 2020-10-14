AKP'li belediye, İBB'nin mühürlemesine rağmen dere yatağındaki kültür merkezi ve cami inşaatına devam ediyor

İstanbul’daki AKP’li Eyüpsultan Belediyesi, Göktürk Mahallesi’nde yeşil alan olarak bırakılan dere yatağındaki araziye tüm uyarılara karşın kültür tesisi ve cami inşaatı yapıyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) yetkilileri inşaatı mühürlemesine rağmen inşaat devam ediyor.

İstanbul’daki AKP’li Eyüpsultan Belediyesi, Göktürk Mahallesi’nde yeşil alan olarak bırakılan dere yatağındaki araziye tüm uyarılara karşın kültür tesisi ve cami inşaatı yapıyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) yetkilileri inşaatı mühürlemesine rağmen inşaat devam ediyor. Projeye karşı dava açan bölge sakinleri inşaatın durdurulmasını ve arazinin yeşil alan olarak kalmasını istiyor. Dava dosyasına giren uzman raporunda da inşaatın uygun olmadığına dikkat çekildi.