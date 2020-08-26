AKP'li belediye hakkında İstanbul Büyükşehir Belediyesi inceleme, Çevre ve Şehircilik bakanlığı soruşturma başlattı

AKP’li Sultanbeyli Belediyesi yetkililerinin, eski başkanlarının özel aile hastanesinin imara aykırı ek inşaatına göz yumduğu suçlamalarıyla ilgili İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) devreye girdi. İBB, AKP’li belediyeden gerekli evrakları istedi.

CHP İstanbul Milletvekili Av. Mahmut Tanal, Sultanbeyli’de Özel Ersoy Hastanesi’nin 8 katlı ek inşaatının İmar Kanunu’na aykırı olduğu, AKP’li Sultanbeyli Belediyesi’nin inşaat faaliyetine müdahale bulunmadığı iddiasıyla ilgili yeni bir gelişme yaşandığını duyurdu. Tanal, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Sultanbeyli’de ikamet eden yurttaşların CİMER üzerinden yaptığı şikâyetler sonrası İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin konuya el attığını, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın da soruşturma başlattığını aktardı.

CHP’li Tanal, İstanbul Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Daire Başkanı Gürkan Akgün imzasıyla Sultanbeyli Belediye Başkanlığı’na gönderilen resmi yazıyı ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı İmar Barışı Şube Müdürlüğü’nün şikâyetçi vatandaşa CİMER aracılığıyla verdiği yanıtı paylaştı.

İBB, AKP'li belediyeden evrakları istedi

İstanbul Valiliği’nin CİMER üzerindeki şikayeti yönlendirdiği İstanbul Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Daire Başkanı Gürkan Akgün imzasıyla Sultanbeyli Belediyesi’ne gönderilen yazıda, “İlgili CİMER başvurusunda; Sultanbeyli’de bulunan hastaneye kanuna ve ilgili mevzuatlara aykırı şekilde ek inşaat yapıldığı, belediye yetkililerinin herhangi bir müdahalede bulunmadığının ifade edilerek, sorumlular hakkında yasal işlemlerin yapılmasının istenildiği” hatırlatıldı.

Gerekli evrakların Sultanbeyli Belediyesi’nce İBB’ye gönderilmesinin talep edildiği yazıda şöyle denildi: “İlgi CİMER başvurusu, yazımız ekinde gönderilmekte olup, şikayet konularının 3194 sayılı İmar Kanunu, mer-i imar planı, İstanbul İmar Yönetmeliği ve ilgili tüm mevzuat çerçevesinde Başkanlığınız tarafından yerinde ve imar işlem dosyasında incelenerek gerekli yasal işlemlerin yapılması, sonuncundan onaylı evrak suretleriyle birlikte Başkanlığımıza bilgi verilmesi hususunda gereğini rica ederim.”

Çevre ve şehircilik bakanlığı da harekete geçti

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı İmar Barışı Şube Müdürlüğü’nün 19 Ağustos 2020 tarihli yazısında ise şikayete istinaden İstanbul Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından bir soruşturma yazısının oluşturulup Sultanbeyli Belediye Başkanlığı’na iletildiği belirtilerek, “Bilgi ve belgeler toparlandıktan sonra Yapı Kayıt Belgesinin geçerliliği konusunda İstanbul Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü İmar Barışı Şubesi karar verecektir” denildi.

Hastanenin başhekimi eski AKP'li başkan

Tanal, İmar Kanunu’na aykırı olarak ek inşaata girişmekle suçlanan Özel Ersoy Hastanesi’nin başhekimlik görevini, eski Sultanbeyli Belediye Başkanı Alaattin Ersoy’un yürüttüğünü, özel hastanenin Ersoy ailesine ait olduğunu açıklayarak, “Herkes yasalara uymak zorundadır. Bu ülkede hiç kimsenin ayrıcalığı yoktur” ifadelerini kullandı.

Soruşturma izni vermeyen kaymakama suç duyurusu

Özel hastane binasını, “Kamu hizmet binası” olarak nitelendiren Sultanbeyli Kaymakamlığı’nın, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nın Sultanbeyli Belediyesi görevlileri hakkındaki soruşturma izni talebini geri çevirdiğini anımsatan Tanal, Kaymakamlığın bu kararına da itiraz edildiğini anlattı. Tanal ayrıca Sultanbeyli Kaymakamı Metin Kubilay hakkında görevini kötüye kullandığı iddiasıyla suç duyurusunda bulunulduğunu anlattı.