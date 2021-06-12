AKP’li belediye daha önce Ensar Vakfı’na tahsis ettiği tarihi binayı 10 yıllığına ücretsiz olarak İHH’ye vermiş

Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin AKP’li Osmangazi Belediyesi’nin daha önce Karaman’daki öğrenci yurdunda kalan çocuklara cinsel istismar skandalıyla gündeme gelen Ensar Vakfı’na tahsis ettiği tarihi binayı, şimdi de 10 yıllığına ve ücretsiz olarak İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Vakfı’na (İHH) tahsis ettiği açığa çıktı.

BirGün’den İsmail Arı’nın haberine göre, Osmangazi Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün Belediye Meclisi’ne gönderdiği yazıya göre, 2020 Yılı Denetim Raporu’nu hazırlayan Sayıştay denetçileri, belediyenin mülkiyetinde olan bin 595 metrekare büyüklüğündeki tarihi Abdal Kültür Evi’nin bedelsiz olarak 10 yıl süreyle İHH’ye tahsis edildiğini tespit etti.

Sayıştay raporunda: Mevzuata aykırı

Sayıştay denetçileri, İHH’ye yapılan bedelsiz tahsis işleminin mevzuata aykırı olduğunu belirtti. Belediye Meclisi’ne gönderilen yazıda tahsis işleminin iptal edilip edilmeyeceği soruldu. AKP’li belediyenin tahsis işlemine ilişkin kararı ise önümüzdeki aylarda netleşecek. Ayrıca, AKP’li belediyelerin Sayıştay kararlarına rağmen mevzuata aykırı olsa da bedelsiz tahsis işleminde ısrar ettiği de biliyor.

“Belediyelerin hizmet yapmak için vakıflara ihtiyacı yoktur”

Belediyenin mülklerini ücretsiz olarak vakıflara tahsis etmesinin hukuka aykırı olduğunu vurgulayan Osmangazi Belediye Meclisi CHP Grup Sözcüsü Sefa Yılmaz, BirGün’e şu değerlendirmede bulundu:

“Belediyelerin hizmet yapmak için vakıflara ihtiyacı yoktur. Çünkü zaten görevi belde halkının müşterek ihtiyaçlarını karşılamak ve hizmet etmektir. Mülkiyeti belediyeye olan ait Abdal Kültür Evi geçmişte de Ensar Vakfı’na tahsis edilmiş ve bu tahsis işlemi CHP Osmangazi Belediye Meclis üyelerinin açtığı davayla İdare Mahkemesi tarafından iptal edilmişti. Bu defa da aynı kültür evi ücretsiz olarak 10 yıllığına İHH’ya tahsis edilmiştir.”

“Belediye bir tesisi de Allah olduğunu ima eden Mustafa Özbağ isimli bir şahsın derneğine uzun yıllar bedelsiz olarak tahsis etmişti”

“CHP’li meclis üyeleri olarak bizler Osmangazi Belediyesi’nin tüm imkânlarının ilçemizde yaşayan vatandaşlarımızın müşterek ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla kullanılmasını istiyoruz” diyen Yılmaz, belediyenin bir başka gerici derneğe daha bina tahsis ettiğini hatırlatarak şunları söyledi:

“Osmangazi Belediyesi, mülkiyeti Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne olan ait Karabaş-i Veli Kültür Merkezi’ni restore edip Vakıflar Genel Müdürlüğü’nden kiraladıktan sonra, Allah olduğunu ima eden Mustafa Özbağ isimli bir şahsın derneğine uzun yıllar bedelsiz olarak tahsis etmişti. Belediyemiz yine vakıflar aracılığıyla Suriye’ye yardım tırları da göndermiştir. Osmangazi Belediyesi’nin taşınmazlarının ve bütçesinin bir kısmını vakıflara aktarması, gerek 2019 ve gerekse 2020 yılı Sayıştay Denetim Raporları İle mevzuata ve hukuka aykırı bulunmuştur.”