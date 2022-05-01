İddia | AKP'li belediyede çalışan bir işçi, gördüğü mobbing sonucu intihara kalkıştı!

İzmir'de AKP’li Aydın Pehlivan’ın başkanlığındaki Menemen Belediyesi’nde CHP’li işçilere mobbing yapıldığı, işçilerin görev yerlerinin değiştirildiği ve istifaya zorlandıkları iddia edildi.

Cumhuriyet'in haberine göre, İzmir'de AKP'li Menemen Belediyesi'nde bir belediye işçisinin karşılaştığı mobbing sonucu intihar girişiminde bulunduğu iddia edildi. İddiaya göre, AKP'li Belediye Başkan Vekili Aydın Pehlivan tarafından görev yeri değiştirilen işçi, üzerine benzin dökerek kendisini yakmaya çalıştı. Olaya ilişkin açıklama yapan Menemen Belediyesi eski Başkanı Serdar Aksoy, kendisinin görevden alınmasının ardından belediyede birçok çalışana mobbing yapıldığını söyledi.

Aksoy, "Menemen Belediyesi'nde sürekli yer değişiklikleri yapılıyor. Biz görevden alındıktan sonra ilk iş belediyenin dershane öğretmenleri temizlik işlerinde görevlendirildi. Buradaki vatandaşın durumu da budur. Görev yeri değiştirildiği için üzerine gaz döküp kendisini yakmaya çalışıyor." dedi.

Belediyede sık sık mobbing ve istifa baskısı olaylarının yaşandığını belirten Aksoy, "3 ay önce Şenol Koçak isimli bir işçi yine Menemen Belediyesi'nde gördüğü mobbing nedeniyle intihar girişiminde bulundu. Bir diğer olay ise; Belediyede çalışırken çöp toplama traktöründen düşüp, tekerleğin altında kalarak ölen bir arkadaşımız var. Bugün 1 Mayıs. İşçilerin, emek mücadelesinin kutlandığı gün. Böyle bir günde Menemen Belediyesi'nde yaşanan iş cinayeti ve mobbing ile ilgili hiçbir sorumlu açıklama yapmıyor. " ifadelerini kullandı.